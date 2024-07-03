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Білорусь покинули 11 російських гелікоптерів, - "Гаюн"

3 липня, 2024 середа
17:17
Світ Лукашенко

Група російських вертольотів відлетіла з білоруських Мачулищ до РФ

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Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

За інформацією джерела, сьогодні, 3 липня, з аеродрому "Мачулищі" до Росії вилетіли 11 гелікоптерів військово-космічних сил РФ. Мова йде про 5 Мі-28, 5 Ка-52 та 1 Мі-26.

Гелікоптери перебували на території Білорусі з 21 червня. Росіяни брали участь у військовому параді, що відбувся 3 липня у Мінську.

Відсьогодні на території Білорусі залишились лише 5 літаків ВКС РФ: штурмовик Су-25 і 4 винищувачі Су-30СМ.

  • 28 червня стало відомо, що міноборони Білорусі спільно з прикордонниками проводять ІПСО проти України.
Теги:
Росія
Білорусь
російська армія
Війна з Росією
Військові новини
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2024, середа
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