Білорусь покинули 11 російських гелікоптерів, - "Гаюн"
Група російських вертольотів відлетіла з білоруських Мачулищ до РФ
Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
За інформацією джерела, сьогодні, 3 липня, з аеродрому "Мачулищі" до Росії вилетіли 11 гелікоптерів військово-космічних сил РФ. Мова йде про 5 Мі-28, 5 Ка-52 та 1 Мі-26.
Гелікоптери перебували на території Білорусі з 21 червня. Росіяни брали участь у військовому параді, що відбувся 3 липня у Мінську.
Відсьогодні на території Білорусі залишились лише 5 літаків ВКС РФ: штурмовик Су-25 і 4 винищувачі Су-30СМ.
- 28 червня стало відомо, що міноборони Білорусі спільно з прикордонниками проводять ІПСО проти України.
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