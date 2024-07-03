Білорусь покинули 11 російських гелікоптерів, - "Гаюн"

Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

За інформацією джерела, сьогодні, 3 липня, з аеродрому "Мачулищі" до Росії вилетіли 11 гелікоптерів військово-космічних сил РФ. Мова йде про 5 Мі-28, 5 Ка-52 та 1 Мі-26.

Гелікоптери перебували на території Білорусі з 21 червня. Росіяни брали участь у військовому параді, що відбувся 3 липня у Мінську.

Відсьогодні на території Білорусі залишились лише 5 літаків ВКС РФ: штурмовик Су-25 і 4 винищувачі Су-30СМ.