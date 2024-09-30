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Білорусь розпочинає "черговий етап" перевірки боєздатності авіації та ППО

Світлана Кравченко
30 вересня, 2024 понедiлок
14:25
Світ Білорусь солдати

У понеділок, 30 вересня, збройні сили Білорусі розпочали черговий етап перевірки готовності та здатності військових частин, підрозділів військово-повітряних сил та військ ППО виконувати завдання

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Про це повідомляє пресслужба міноборони Білорусі.

"Заходи перевірки планово нарощуватимуться з залученням для виконання навчально-бойових завдань усіх полігонів споруджених сил", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особовому складу, у тому числі військовозобов'язаним, покликаним із запасу, належить виконати весь комплекс заходів щодо підготовки озброєння, військової та спеціальної техніки до застосування, а також вийти у призначені райони.

У білоруському відомстві заявили, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки. У зв'язку з цим можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

  • Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна має зміцнювати свою обороноздатність і готовність протистояти супротивникові в разі військової агресії.

Теги:
Білорусь
військові
ППО
Військові новини
Авіація
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