Білорусь розпочинає "черговий етап" перевірки боєздатності авіації та ППО

Про це повідомляє пресслужба міноборони Білорусі.

"Заходи перевірки планово нарощуватимуться з залученням для виконання навчально-бойових завдань усіх полігонів споруджених сил", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особовому складу, у тому числі військовозобов'язаним, покликаним із запасу, належить виконати весь комплекс заходів щодо підготовки озброєння, військової та спеціальної техніки до застосування, а також вийти у призначені райони.

У білоруському відомстві заявили, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки. У зв'язку з цим можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.