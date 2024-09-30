Білорусь розпочинає "черговий етап" перевірки боєздатності авіації та ППО
У понеділок, 30 вересня, збройні сили Білорусі розпочали черговий етап перевірки готовності та здатності військових частин, підрозділів військово-повітряних сил та військ ППО виконувати завдання
Про це повідомляє пресслужба міноборони Білорусі.
"Заходи перевірки планово нарощуватимуться з залученням для виконання навчально-бойових завдань усіх полігонів споруджених сил", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що особовому складу, у тому числі військовозобов'язаним, покликаним із запасу, належить виконати весь комплекс заходів щодо підготовки озброєння, військової та спеціальної техніки до застосування, а також вийти у призначені райони.
У білоруському відомстві заявили, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки. У зв'язку з цим можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.
- Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна має зміцнювати свою обороноздатність і готовність протистояти супротивникові в разі військової агресії.
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