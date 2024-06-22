Блінкен подякував Південній Кореї за постійну підтримку України
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час розмови з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлом подякував за постійну підтримку України
Про це йдеться на сайті Держдепу США.
Вказано, що під час розмови Блінкен також засудив поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією, включно з нинішнім постачанням зброї, яке порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН. Він також підтвердив "життєво важливе значення" міцного альянсу між США та Південною Кореєю "у просуванні миру, безпеки та процвітання в усьому світі".
Посадовці домовилися продовжити спільну роботу над вирішенням "складних і мінливих викликів безпеці", які створює КНДР, а також над підтримкою миру і стабільності в Південнокитайському морі.
- Напередодні Володимир Путін прибув у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.
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