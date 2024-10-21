Блінкен вирушає до Ізраїлю обговорити досягнення миру на Близькому Сході

Про це повідомив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.

"Сьогодні в другій половині дня держсекретар відправиться до Ізраїлю та інших країн Близького Сходу",- зазначив представник Держдепартаменту США.

Він розповів, що під час візиту Блінкен підтвердить «непохитну відданість» Сполучених Штатів безпеці Ізраїлю та наголосить на просуванні міцного миру для ізраїльтян і палестинців у всьому регіоні. Крім того, глава американської дипломатії обговорить можливості для припинення війни в Газі, забезпечення звільнення усіх заручників та розширення гуманітарної допомоги. Він також говоритиме про планування післяконфліктного періоду в секторі Гази, вільному від панування ХАМАСу.

Паралельно держсекретар США обговорить шляхи досягнення дипломатичного врегулювання між Ізраїлем і "Хезболлою", яке відповідатиме резолюції Ради Безпеки ООН 1701 та дозволить цивільним по обидва боки кордону повернутися до своїх домівок.

Блінкен також підтвердить зобов’язання США співпрацювати з партнерами в усьому регіоні для зниження ескалації напруженості та забезпечення тривалої стабільності, зауважив представник Держдепу.