Блінкен вважає, що за згоди всіх учасників G20 участь Путіна у саміті можлива
Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що російський диктатор Володимир Путін може взяти участь у зустрічі лідерів G20, якщо усі члени досягнуть консенсусу і якщо це буде корисно
Про це він сказав на брифінгу під час візиту до Франції.
Блінкена запитали, чи бачить він можливість участі Путіна у саміті, про яку раніше у Бразилії говорив президент Франції Емманюель Макрон.
"Якщо буде консенсус серед усіх членів і якщо це буде корисно, то так. У нинішній ситуації важко уявити, чим це може бути корисним і як може бути досягнуто консенсусу серед усіх учасників", - зазначив держсек США.
Також відповідаючи на запитання про можливе рукостискання Путіна і президента США Джо Байдена, Блінкен висловився, що ідея ніколи не полягала у виключенні Росії або очільника Кремля з G20, тож він не виключає такої можливості.
"Саме дії, саме політика Росії і Путіна запускають те, що відбувається з погляду відносин Росії з Великою двадцяткою або з Великою сімкою, з усім світом. Тому, якщо політика зміниться, ми нічого не виключаємо. Проблема в тому, що на цей час у нас немає жодних доказів того, що політика змінюється", - наголосив держсекретар США.
Він також висловив сподівання, що "раніше, ніж пізніше" настане день, коли відносини між західними країнами та РФ сильно відрізнятимуться від нинішніх.
"На жаль, це не так, і це не так через політику Путіна... Росія не є ізгоєм, і для нас важливі не стільки окремі особистості, скільки політика, яку проводить країна", - підкреслив Блінкен.
- Напередодні французький лідер Емманюель Макрон назвав умови для того, щоб російський диктатор Володимир Путін отримав запрошення на саміт G20.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.1 Купівля 39.1Продаж 39.59
- EUR Купівля 42.14Продаж 42.86
- Актуальне
- Важливе