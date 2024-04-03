Блінкен вважає, що за згоди всіх учасників G20 участь Путіна у саміті можлива

Про це він сказав на брифінгу під час візиту до Франції.

Блінкена запитали, чи бачить він можливість участі Путіна у саміті, про яку раніше у Бразилії говорив президент Франції Емманюель Макрон.

"Якщо буде консенсус серед усіх членів і якщо це буде корисно, то так. У нинішній ситуації важко уявити, чим це може бути корисним і як може бути досягнуто консенсусу серед усіх учасників", - зазначив держсек США.

Також відповідаючи на запитання про можливе рукостискання Путіна і президента США Джо Байдена, Блінкен висловився, що ідея ніколи не полягала у виключенні Росії або очільника Кремля з G20, тож він не виключає такої можливості.

"Саме дії, саме політика Росії і Путіна запускають те, що відбувається з погляду відносин Росії з Великою двадцяткою або з Великою сімкою, з усім світом. Тому, якщо політика зміниться, ми нічого не виключаємо. Проблема в тому, що на цей час у нас немає жодних доказів того, що політика змінюється", - наголосив держсекретар США.

Він також висловив сподівання, що "раніше, ніж пізніше" настане день, коли відносини між західними країнами та РФ сильно відрізнятимуться від нинішніх.

"На жаль, це не так, і це не так через політику Путіна... Росія не є ізгоєм, і для нас важливі не стільки окремі особистості, скільки політика, яку проводить країна", - підкреслив Блінкен.