Макрон назвав умови для запрошення Путіна на саміт G20
Президент Франції Емманюель Макрон назвав умови для того, щоб російський диктатор Володимир Путін отримав запрошення на саміт G20
Про це Емманюель Макрон сказав на спільній пресконференції з президентом Бразилії Лулою да Сілвою, повідомляє "Європейська правда"
За словами президента Франції, сенс Великої двадцятки в тому, що повинен бути консенсус з дев'ятнадцятьма іншими членами G20. Для того, щоб російський диктатор Володимир Путін взяв участь у цьогорічному саміті - повинна бути згода всіх інших представників.
Водночас Макрон зазначив: якщо участь Путіна на саміті може бути "корисною", то вона "повинна відбутися". Президент Франції вважає, що через цьогорічне головування цим питанням має займатись "бразильська дипломатія".
- Заява президента Франції Емманюеля Макрона про можливу відправку іноземних військ в Україну могла розлютити американських посадовців. У Держдепі відреагували.
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