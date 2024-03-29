Макрон назвав умови для запрошення Путіна на саміт G20

Про це Емманюель Макрон сказав на спільній пресконференції з президентом Бразилії Лулою да Сілвою, повідомляє "Європейська правда"

За словами президента Франції, сенс Великої двадцятки в тому, що повинен бути консенсус з дев'ятнадцятьма іншими членами G20. Для того, щоб російський диктатор Володимир Путін взяв участь у цьогорічному саміті - повинна бути згода всіх інших представників.

Водночас Макрон зазначив: якщо участь Путіна на саміті може бути "корисною", то вона "повинна відбутися". Президент Франції вважає, що через цьогорічне головування цим питанням має займатись "бразильська дипломатія".