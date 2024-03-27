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Заява Макрона щодо іноземних військ в Україні могла розлютити чиновників у США, - Bloomberg

27 березня, 2024 середа
10:03
Світ Еммануель Макрон

Заява президента Франції Емманюеля Макрона про можливу відправку іноземних військ в Україну могла розлютити американських посадовців

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Макрон нібито намагається перетворити себе на де-факто фігуру зовнішньої політики континенту в зовнішній політиці. Проте, за даними видання, не всі його союзники переконані, що він найкращий поборник проблем у Газі та Україні.

Водночас заява Макрона викликала миттєву та публічну критику з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца, а також розлютила американських чиновників, які приватно кажуть, що такий крок може призвести до ризику зіткнення з Москвою.

За словами американського чиновника, змусивши Берлін публічно виключити можливість відправлення військ, Макрон зумів розвіяти двозначність щодо червоних ліній союзників, що зберігається.

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ.

Ліві та праві французькі партії розкритикували позицію президента Емманюеля Макрона щодо підтримки України, яку він висловив в інтерв'ю 14 березня.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що підтримує ідею президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправлення військ НАТО в Україну для навчання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Франції Емманюель Макрон мав на увазі можливість навчання, коли казав про відправлення західних військ в Україну.

Теги:
Франція
Війна з Росією
Емманюель Макрон
США
Світ про Україну
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