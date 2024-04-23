Близько 46 тисяч авіарейсів з/до Британії мали проблеми з навігацією через вплив РФ на GPS, - The Sun
Близько 46 тис. рейси до Великої Британії та з неї відчули наслідки глушіння GPS у регіоні, за чим, імовірно, стоїть Росія
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на британський таблоїд The Sun.
На основі аналізу бортових журналів профільного сайту GPSJAM.org The Sun пише, що із серпня минулого року проблеми з навігацією виявили на близько 46 тисячах рейсів. Із них 2300 припадають на Ryanair, майже 1400 – у Wizz Air.
Британські авіалінії British Airways та easyJet також постраждали від глушіння GPS, хоча не в таких суттєвих масштабах (82 і 4 випадки відповідно).
Управління цивільної авіації Великої Британії в коментарі The Sun заявило, що глушіння сигналу часто пов'язане з військовою діяльністю, але не означає, що комерційні літаки є його безпосередньою мішенню.
"Глушіння GPS безпосередньо не впливає на навігацію літака, і хоча це відома проблема, це не означає, що літак був заглушений навмисно", – пояснив керівник відділу льотних операцій управління Гленн Бредлі.
- У січні аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російська система радіоелектронної боротьби (РЕБ) глушить сигнали GPS на території Польщі та Балтійського регіону, де було зафіксовано масштабні збої.
- Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем припустив, що за збільшенням випадків глушення супутникових сигналів у Східній Європі ймовірно стоїть Росія.
- 4 квітня у міністерстві оборони Німеччини заявили, що Росія "дуже ймовірно" стоїть за серією збоїв в роботі GPS в Балтійському регіоні.
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