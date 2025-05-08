BMW, Lufthansa, Rheinmetall та інші: 49 німецьких компаній визнали, що корпорації сприяли зміцненню нацистського режиму у Другій світовій
До 80-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 49 німецьких компаній оприлюднили заяву, в якій визнали відповідальність корпорацій за сприяння зміцненню нацистського режиму
Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Німецькі компанії сприяли зміцненню влади націонал-соціалістів. Переслідуючи власну вигоду, багато підприємств і їхні представники були залучені до цих процесів. Сьогодні ми, як німецькі компанії, беремо на себе відповідальність – зробити пам’ять про злочини націонал-соціалістичного періоду видимою. Адже ці злочини нагадують нам про те, наскільки вразливою є демократія. Разом ми виступаємо проти ненависті, проти виключення та проти антисемітизму. Ми не допустимо і не погодимося на те, щоб підводити під цим риску", - йдеться у заяві.
Підписанти також зазначили, що "перемога союзників над націонал-соціалістами дала надію цілому континенту та всьому світу".
"Європейська згуртованість, верховенство права і свобода, досягнуті після закінчення холодної війни, є досягненнями, які ми повинні захищати разом. Демократія процвітає завдяки участі та інакомисленню. Вона потребує позиції і мужності. У 1933 році і пізніше занадто багато хто мовчав, дивився в інший бік і зберігав мовчання. Це породжує нашу відповідальність – за минуле, за сьогодення і за майбутнє", - йдеться у документі.
Серед підписантів документа – генеральні директори Adidas Бйорн Гульден, BMW Group Олівер Ціпсе, Henkel Карстен Кнобель, HUGO BOSS Даніель Грідер, Lufthansa Group Карстен Шпор, Mercedes-Benz Ола Келленіус, Rheinmetall Армін Паппергер, а також Volkswagen і Porsche – Олівер Блум.
- Уранці 8 травня президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль привітали українців з Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
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