Болгарія відмовиться від транзиту російського газу у 2026 році, - прем’єр Желязков

Про це передає видання БНР.

"Щодо заклику президента Дональда Трампа, який пролунав під час сесії Генеральної Асамблеї, ми, як частина Європейського Союзу, приєднаємося до рішень Союзу про призупинення, у короткостроковій перспективі – до 2026 року, контрактів на використання або транзит російського природного газу", - зазначив Желязков.

Він додав, що до 2028 року російський газ має бути цілком виведений з болгарського енергетичного ринку.

Болгарський прем’єр також відмітив, що все споживання природного газу в країні, як для промисловості, так і для домогосподарств, покривається за рахунок імпорту скрапленого газу, що постачається через спеціалізовані термінали.