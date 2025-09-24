Болгарія відмовиться від транзиту російського газу у 2026 році, - прем’єр Желязков
Болгарія розірве контракти на транзит російського газу у 2026 році, заявив прем’єр-міністр країни Росен Желязков під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку
Про це передає видання БНР.
"Щодо заклику президента Дональда Трампа, який пролунав під час сесії Генеральної Асамблеї, ми, як частина Європейського Союзу, приєднаємося до рішень Союзу про призупинення, у короткостроковій перспективі – до 2026 року, контрактів на використання або транзит російського природного газу", - зазначив Желязков.
Він додав, що до 2028 року російський газ має бути цілком виведений з болгарського енергетичного ринку.
Болгарський прем’єр також відмітив, що все споживання природного газу в країні, як для промисловості, так і для домогосподарств, покривається за рахунок імпорту скрапленого газу, що постачається через спеціалізовані термінали.
- Нагадаємо, під час виступу на Генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО, які купують російські нафту та газ, мають відмовитися від закупівлі енергоносіїв з РФ.
