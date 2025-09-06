Бразилії може знадобитися ядерна зброя, - міністр енергетики
Бразилії, можливо, доведеться в майбутньому розробити власну ядерну зброю, аби гарантувати собі безпеку
З такою заявою виступив міністр гірничої промисловості та енергетики Бразилії Александре Сільвейра, пише Gazeta do Povo.
Ці слова було сказано ним під час призначення нових директорів Національного агентства з ядерної безпеки (ANSN) та Національного агентства з нафти, газу та біопалива (ANP) Бразилії, що відбулася в Ріо-де-Жанейро. За словами Сільвейри, потенційна потреба у створенні Бразилією власної ядерної зброї буде пов'язана зі зростанням геополітичних суперечок та нестабільністю на міжнародній арені.
Читайте також: Суто технічно для відновлення ядерного статусу Україні вистачить 4-х років, - Радіо Свобода
Міністр наголосив, що Конституція Бразилії наразі обмежує використання ядерної енергії мирними цілями, такими як виробництво електроенергії та ядерна медицина. Однак, як він наголосив, цю тему слід обговорювати з довгострокової стратегічної точки зору.
"Хоча це суперечливо, ми переживаємо дуже серйозні міжнародні спалахи насильства в усьому світі, особливо останнім часом", - зауважив Сільвейра.
- У липні президент США Дональд Трамп запровадив 50% мита на імпорт із Бразилії після сварки зі своїм бразильським колегою Лулою да Сілвою.
