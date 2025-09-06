Бразилії може знадобитися ядерна зброя, - міністр енергетики

З такою заявою виступив міністр гірничої промисловості та енергетики Бразилії Александре Сільвейра, пише Gazeta do Povo.

Ці слова було сказано ним під час призначення нових директорів Національного агентства з ядерної безпеки (ANSN) та Національного агентства з нафти, газу та біопалива (ANP) Бразилії, що відбулася в Ріо-де-Жанейро. За словами Сільвейри, потенційна потреба у створенні Бразилією власної ядерної зброї буде пов'язана зі зростанням геополітичних суперечок та нестабільністю на міжнародній арені.

Міністр наголосив, що Конституція Бразилії наразі обмежує використання ядерної енергії мирними цілями, такими як виробництво електроенергії та ядерна медицина. Однак, як він наголосив, цю тему слід обговорювати з довгострокової стратегічної точки зору.

"Хоча це суперечливо, ми переживаємо дуже серйозні міжнародні спалахи насильства в усьому світі, особливо останнім часом", - зауважив Сільвейра.