Бразилія зняла обмеження з банківських рахунків компаній Маска, - Axios
У п'ятницю, 14 серпня, верховний суддя Бразилії зняв блокування з банківських рахунків компаній Starlink та Х, що належать американському мільярдеру Ілону Маску
Про це інформує Axios.
Зазначається, що на рахунках було переведено понад 3 млн доларів штрафів.
Як пише видання, на цей час це останній епізод у протистоянні мільярдера та судді Олександра Ле Мораеса, якого Маск звинуватив у діях "диктатора" за призупинення соцмережі Х у найбільш густонаселеній країні Латинської Америки.
Водночас, попри розблокування рахунків, Мораес не відкликав своє рішення про блокування доступу до Х, оскільки компанія не призначила юридичного представника в країні.
- Нагадаємо, Верховний суд Бразилії 30 серпня ухвалив рішення, що робота соцмережі X у країні має бути припинена негайно та цілком
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