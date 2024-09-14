Бразилія зняла обмеження з банківських рахунків компаній Маска, - Axios

Про це інформує Axios.

Зазначається, що на рахунках було переведено понад 3 млн доларів штрафів.

Як пише видання, на цей час це останній епізод у протистоянні мільярдера та судді Олександра Ле Мораеса, якого Маск звинуватив у діях "диктатора" за призупинення соцмережі Х у найбільш густонаселеній країні Латинської Америки.

Водночас, попри розблокування рахунків, Мораес не відкликав своє рішення про блокування доступу до Х, оскільки компанія не призначила юридичного представника в країні.