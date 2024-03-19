Британія прийме наступний саміт 47 лідерів Європейської політичної спільноти

Про це повідомляється на сайті британського уряду у вівторок.

"Я радий, що Велика Британія прийме у себе наступне засідання Європейської політичної спільноти в історичному Бленгеймському палаці. Це важливий форум для співпраці всієї Європи з питань, які стосуються всіх нас, загрожують нашій безпеці та процвітанню", - йдеться в заяві прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

За його словами, на зустрічі зберуться "європейські друзі, партнери та сусіди, щоб розв'язувати спільні проблеми – від надання повної підтримки Україні до припинення контрабанди людей та нелегальної міграції".

Зустріч пройде у Бленгеймському палаці в Оксфордширі - об'єкті Світової спадщини ЮНЕСКО, місці народження та родинній резиденції колишнього прем'єр-міністра Вінстона Черчилля.

Довідка. Європейська політична спільнота створена 9 травня 2022 року за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона під час тодішнього головування Франції у ЄС.

Це платформа для політичних і стратегічних дискусій щодо майбутнього Європи. Європейська політична спільнота об'єднує 27 членів Євросоюзу і 20 їхніх партнерів, включаючи Україну.

Перші три саміти відбулися у Чехії (2022), Молдові (2023) та Іспанії (2023).