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Головна війна з Росією У Празі проходить саміт Європейської політичної спільноти: окрім енергетики говорять і про Україну, - кореспондент Радіо Свобода Стеценко
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У Празі проходить саміт Європейської політичної спільноти: окрім енергетики говорять і про Україну, - кореспондент Радіо Свобода Стеценко

7 жовтня, 2022 п'ятниця
16:30
війна з Росією

Сергій Стеценко, кореспондент Радіо Свобода, повідомив, що лідери країн, які прибули на саміт до Праги підтвердили підтримку та продовження надання допомоги Україні

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Це перший саміт у форматі під назвою "Європейське політичне співтовариство". Сьогодні, 7 жовтня, другий день цього саміту, у якому беруть участь 44 країни. Україну на саміті представляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Серед основних тем обговорення окрім енергетики, обігріву Європи цієї зими, звичайно, звучало питання і про Україну. На підсумковій пресконференції вчора, 6 жовтня, Емманюель Макрон, який був ініціатором створення цього нового формату, зазначив, що це не замінник ЄС, а просто більший формат, до якого можна залучати країни, які ще не у Євросоюзі", - проінформував кореспондент.

Сергій Стеценко додав, що президент Франції також сказав, що ЄС та лідери країн, які прибули на саміт до Праги, не припинять підтримувати Україну і допомога буде продовжуватися. Щодо до допомоги Макрон не назвав точні деталі, однак зауважив, що у цю допомогу будуть включені французькі артилерійські системи CAESAR.

"Так само про підтримку Україні у Празі говорила президентка Молдови, Мая Санду, і зазначила, що Європа єдина у тому, щоб не визнавати анексію новоокупованих територій України Росією. Серед представників від України – віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, розповіла, що Україна вносила свої пропозиції щодо формату саміту, а також зауважила про переговори щодо вступу України до НАТО, які ймовірно можуть початися вже у наступному році", - прокоментував журналіст.

Стеценко підсумував, що цей саміт є неформальним, тому конкретних рішень не буде, однак прем'єр-міністр Чехії, Петр Фіала, зазначив, що всі обговорення саміту невдовзі будуть імплементовані у реальне життя.

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