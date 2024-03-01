Британія закликає Німеччину відправити в Україну ракети Taurus, - Bloomberg
Уряд Великої Британії закликав Німеччину надати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus. Водночас Лондон пропонував угоду про обмін на Storm Shadow
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що Велика Британія пропонувала рішення, згідно з яким Британія поставить Києву більше власних ракет Storm Shadow, а Німеччина потім поповнить запаси Великої Британії запасними ракетами дальнього радіуса дії.
Один з британських чиновників сказав, що Німеччина повинна припинити виправдовуватися. А високопоставлені британські міністри і чиновники неодноразово давали зрозуміти Німеччині, що Україна гостро потребує ракет Taurus.
- На Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого Шольц заявив, що для надання Україні ракет Taurus потрібен "правильний момент".
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