Британія закликає Німеччину відправити в Україну ракети Taurus, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Велика Британія пропонувала рішення, згідно з яким Британія поставить Києву більше власних ракет Storm Shadow, а Німеччина потім поповнить запаси Великої Британії запасними ракетами дальнього радіуса дії.

Один з британських чиновників сказав, що Німеччина повинна припинити виправдовуватися. А високопоставлені британські міністри і чиновники неодноразово давали зрозуміти Німеччині, що Україна гостро потребує ракет Taurus.