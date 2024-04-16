Британська авіакомпанія EasyJet скасувала рейси до Ізраїлю на літній сезон
Британська компанія EasyJet повідомила, що до кінця жовтня цього року припиняє всі рейси до Ізраїлю через непередбачуваність ситуації
Про це пише The Jerusalem Post, з посиланням на комюніке компанії.
В EasyJet заявили, що через постійну непередбачуваність безпекової ситуації вирішили призупинити рейси до Тель-Авіва до 27 жовтня 2024 року.
Перед цим у понеділок компанія оголосила, що цього тижня не буде виконувати рейси до Тель-Авіва з огляду на збереження високої напруги в регіоні.
Британський лоукостер відновив польоти до Ізраїлю наприкінці березня та знову призупинив після останньої ескалації.
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