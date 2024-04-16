Британська авіакомпанія EasyJet скасувала рейси до Ізраїлю на літній сезон

Про це пише The Jerusalem Post, з посиланням на комюніке компанії.

В EasyJet заявили, що через постійну непередбачуваність безпекової ситуації вирішили призупинити рейси до Тель-Авіва до 27 жовтня 2024 року.

Перед цим у понеділок компанія оголосила, що цього тижня не буде виконувати рейси до Тель-Авіва з огляду на збереження високої напруги в регіоні.

Британський лоукостер відновив польоти до Ізраїлю наприкінці березня та знову призупинив після останньої ескалації.

11 квітня найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa тимчасово призупинила всі рейси в та зі столиці Ірану Тегерана через загострення ситуації на Близькому Сході.