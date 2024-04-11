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Lufthansa тимчасово припинила авіасполучення з Тегераном

11 квітня, 2024 четвер
01:25
Близький Схід Lufthansa

Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa тимчасово призупиняє всі рейси в та з столиці Ірану Тегерана через загострення ситуації на Близькому Сході

Про це повідомляє газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) з посиланням на пресслужбу компанії.

"Lufthansa після ретельної оцінки вирішила призупинити рейси до Тегерана та з Тегерана до четверга, 11 квітня 2024 року", — сказала речниця авіакомпанії.

Вона додала, що ситуацію ще раз перевірять у четвер, однак наголосила, що безпека пасажирів та членів екіпажу є пріоритетом Lufthansa.

Reuters зазначає, що авіакомпанія припинила сполучення з Тегераном ще 6 квітня, але повідомила лише 10. Рішення про відновлення, чи продовження заборони буде ухвалено у четвер, 11 квітня.

Що передувало

2 квітня в результаті ізраїльського авіаційного удару було майже повністю зруйноване представництво Ірану у столиці Сирії – загинули щонайменше шестеро людей.

Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Ірану відповідь може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела.

4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили у підрозділах протиповітряної оборони, у зв'язку з можливою ескалацією напруженості у регіоні.

Цього ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.

6 квітня повідомлялось, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльських або американських базах в регіоні у відповідь на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії.

10 квітня Верховний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "має бути покараний" за напад на посольства країни в Сирії.

Теги:
Іран
Військові новини
Авіація
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