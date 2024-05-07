"Буде керувати генштаб РФ": Defence Express про перевірку носіїв тактичної ядерної зброї у Білорусі

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Думаю, варто поєднувати щодо перевірки носіїв тактичної ядерної зброї на території Білорусі з навчаннями, які оголосили росіяни, по відпрацюванню застосування тактичної ядерної зброї. У Білорусі немає своїх боєголовок, навіть, те, що собі прописали білоруси, все одно цим буде керувати відповідне управління генштабу РФ. Хіба що можемо додати, що білоруси, котрі працюють на Лукашенка, виявляється – камікадзе, тому що нікому у світі не приходило у голову, щоб використовувати у якості носія тактичної ядерної бомби дозвуковий літак, Су-25. Навіть, якщо скинути ядерну бомбу над певним режимом, то дозвуковий літак звідти не встигне піти, тому і виходить, що Лукашенко таким чином демонструє, що у нього начебто є льотчики, які готові полетіти з квитком в один кінець", - прокоментував військовий експерт Defence Express.



Іван Киричевський зауважив, що, якщо брати іншу тактичну авіацію у світі, яка використовується під ядерні бомби, то у росіян це надзвукові літаки, американців – F-35, теж надзвукові. У випадку з білорусами, це якось дуже дивно, що вони вирішили самостійно підставитися під цей ядерний попіл, яким росіяни всіх лякають.

7 травня міністерство оборони РФ повідомило про війсьокві навчання, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї. Відповідне доручення дав російський диктатор Володимир Путін.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав розпорядження здійснити перевірку носіїв тактичної ядерної зброї