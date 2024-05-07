"Буде керувати генштаб РФ": Defence Express про перевірку носіїв тактичної ядерної зброї у Білорусі
Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, зазначив, що варто поєднувати перевірку носіїв тактичної ядерної зброї на території Білорусі з навчаннями, які оголосили росіяни, по відпрацюванню застосування тактичної ядерної зброї
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Думаю, варто поєднувати щодо перевірки носіїв тактичної ядерної зброї на території Білорусі з навчаннями, які оголосили росіяни, по відпрацюванню застосування тактичної ядерної зброї. У Білорусі немає своїх боєголовок, навіть, те, що собі прописали білоруси, все одно цим буде керувати відповідне управління генштабу РФ. Хіба що можемо додати, що білоруси, котрі працюють на Лукашенка, виявляється – камікадзе, тому що нікому у світі не приходило у голову, щоб використовувати у якості носія тактичної ядерної бомби дозвуковий літак, Су-25. Навіть, якщо скинути ядерну бомбу над певним режимом, то дозвуковий літак звідти не встигне піти, тому і виходить, що Лукашенко таким чином демонструє, що у нього начебто є льотчики, які готові полетіти з квитком в один кінець", - прокоментував військовий експерт Defence Express.
Іван Киричевський зауважив, що, якщо брати іншу тактичну авіацію у світі, яка використовується під ядерні бомби, то у росіян це надзвукові літаки, американців – F-35, теж надзвукові. У випадку з білорусами, це якось дуже дивно, що вони вирішили самостійно підставитися під цей ядерний попіл, яким росіяни всіх лякають.
- 7 травня міністерство оборони РФ повідомило про війсьокві навчання, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї. Відповідне доручення дав російський диктатор Володимир Путін.
- Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав розпорядження здійснити перевірку носіїв тактичної ядерної зброї
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