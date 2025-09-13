Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Було б дивно голосувати проти": сходознавець про підтримку Україною резолюції ООН щодо Палестини
Ексклюзив

"Було б дивно голосувати проти": сходознавець про підтримку Україною резолюції ООН щодо Палестини

Євген Козярін
13 вересня, 2025 субота
20:20
Світ

Я не вважаю, що Україна мала б діяти якось інакше у випадку голосування ООН щодо створення Палестинської держави без ХАМАСу

Зміст

Про це сказав науковий співробітник сходознавчого відділення Фрайбурзького університету Михайло Якубович в етері Еспресо.

"Оскільки в України є дипломатичні стосунки з державою Палестина, успадковані від УРСР, але не були розірвані в часи незалежності, то Україні було б абсолютно нелогічно голосувати проти цієї резолюції. Вона містила декілька пунктів, серед яких рішення двох держав для двох народів, тобто створення палестинської держави паралельно з державою Ізраїль. І передачу влади ХАМАС іншим органам, по-суті роззброєння ХАМАС. Не дуже чітко там прописано яким", - заявив він.

Експерт додав, що інше питання в тому, чи запитали вони думку самого ХАМАС. 

"Україна тут пішла в фарватері європейської дипломатії, за виключенням Угорщини і, наприклад, Чехії, де досить потужне проізраїльське лобі, відповідно праві при владі. До речі, Росія також голосувала за цю резолюцію, але я більш ніж впевнений, що окремі ізраїльські політики будуть радше критикувати Україну, що от, мовляв, подивіться Україна теж "за". А те, що Росія "за" - це ж нічого, Росія - це стратегічний партнер і союзник в багатьох питаннях уряду Нетаньяху. Тому я б не очікував від України чогось іншого", - вважає Якубович.

На його думку, в цьому випадку було б абсолютно дивно якось голосувати "проти".

"Тим більше ми самі знаємо, яку значну еволюцію пройшла українська реакція на події в Ізраїлі і Палестині, коли, власне, Зеленський там намагався то приїхати, то виступити, то чекали підтримки, то санкції проти Росії, підсвічували все в прапорах ізраїльського прапора. Тут тональність дещо впала, оскільки Ізраїль, як співпрацював з росіянами, так і співпрацює. Нічого такого проривного в цих відносинах не відбулося. Тому, для мене це не несподіванка. Я не вважаю, що Україна мала би діяти якось інакше, абсолютно", - підсумував експерт.

  •  12 вересня Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй переважною більшістю голосів схвалила декларацію, в якій викладено "конкретні, обмежені в часі та незворотні кроки" на шляху до дводержавного вирішення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною без участі ХАМАСу.
Теги:
Україна
Росія
ООН
Ізраїль
Палестина
Володимир Зеленський
Дипломатія
Інформаційний марафон з Вереснем
Читайте також:
Джоан Роулінґ
Автор Дар'я Тарасова
4 вересня, 2025 четвер
Українка пожалілась на високу вартість нової книжки Роулінг. Письменниця пообіцяла їй надіслати роман
Автор Віталій Портников
12 вересня, 2025 п'ятниця
Вбивство Кірка відкрило для Дональда Трампа кілька шляхів
Куп'янськ
Автор Марія Науменко
12 вересня, 2025 п'ятниця
Росіяни зайшли в Куп'янськ через газову трубу: DeepState пише, що таке вже було в Авдіївці та Суджі
