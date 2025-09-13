"Було б дивно голосувати проти": сходознавець про підтримку Україною резолюції ООН щодо Палестини

Про це сказав науковий співробітник сходознавчого відділення Фрайбурзького університету Михайло Якубович в етері Еспресо.

"Оскільки в України є дипломатичні стосунки з державою Палестина, успадковані від УРСР, але не були розірвані в часи незалежності, то Україні було б абсолютно нелогічно голосувати проти цієї резолюції. Вона містила декілька пунктів, серед яких рішення двох держав для двох народів, тобто створення палестинської держави паралельно з державою Ізраїль. І передачу влади ХАМАС іншим органам, по-суті роззброєння ХАМАС. Не дуже чітко там прописано яким", - заявив він.

Експерт додав, що інше питання в тому, чи запитали вони думку самого ХАМАС.

"Україна тут пішла в фарватері європейської дипломатії, за виключенням Угорщини і, наприклад, Чехії, де досить потужне проізраїльське лобі, відповідно праві при владі. До речі, Росія також голосувала за цю резолюцію, але я більш ніж впевнений, що окремі ізраїльські політики будуть радше критикувати Україну, що от, мовляв, подивіться Україна теж "за". А те, що Росія "за" - це ж нічого, Росія - це стратегічний партнер і союзник в багатьох питаннях уряду Нетаньяху. Тому я б не очікував від України чогось іншого", - вважає Якубович.

На його думку, в цьому випадку було б абсолютно дивно якось голосувати "проти".

"Тим більше ми самі знаємо, яку значну еволюцію пройшла українська реакція на події в Ізраїлі і Палестині, коли, власне, Зеленський там намагався то приїхати, то виступити, то чекали підтримки, то санкції проти Росії, підсвічували все в прапорах ізраїльського прапора. Тут тональність дещо впала, оскільки Ізраїль, як співпрацював з росіянами, так і співпрацює. Нічого такого проривного в цих відносинах не відбулося. Тому, для мене це не несподіванка. Я не вважаю, що Україна мала би діяти якось інакше, абсолютно", - підсумував експерт.