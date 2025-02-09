Бундесвер виявив підозрілі безпілотники над базою, де проходять підготовку українські військові
Протягом січня над військовою базою у німецькому Швезінгу, де проходять підготовку українські військові, шість разів виявляли невідомі дрони. Наразі ведеться розслідування на предмет шпигунства
Про це пише Spiegel.
Зазначається, що згідно з внутрішнім звітом, який вперше процитувала газета Süddeutsche Zeitung, над базою у Швезінгу протягом січня невідомі дрони були зафіксовані шість разів. Попри використання спеціальних пристроїв для глушіння, німецькі військові не змогли приземлити дрони та знайти пілотів.
Як зазначають у виданні, військово-повітряна база на Північному морі вважається особливою зоною безпеки не лише тому, що німецькі солдати проходять там навчання з використання ЗРК Patriot. Вже кілька місяців там проходять тренування і українські військові.
Бундесвер припускає, що шпигування за базою велося саме через навчання з використанням систем Patriot, а російські спецслужби є першими у списку підозрюваних у подібних інцидентах.
- На початку грудня 2024 року над низкою об'єктів у Німеччині зафіксували проліт невідомих безпілотників.
- У січні 2025 року з’явилася інформація, що уряд Німеччини обговорює можливість надання бундесверу дозволу збивати підозрілі безпілотники над військовими та промисловими об'єктами.
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