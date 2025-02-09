Бундесвер виявив підозрілі безпілотники над базою, де проходять підготовку українські військові

Про це пише Spiegel.

Зазначається, що згідно з внутрішнім звітом, який вперше процитувала газета Süddeutsche Zeitung, над базою у Швезінгу протягом січня невідомі дрони були зафіксовані шість разів. Попри використання спеціальних пристроїв для глушіння, німецькі військові не змогли приземлити дрони та знайти пілотів.

Як зазначають у виданні, військово-повітряна база на Північному морі вважається особливою зоною безпеки не лише тому, що німецькі солдати проходять там навчання з використання ЗРК Patriot. Вже кілька місяців там проходять тренування і українські військові.

Бундесвер припускає, що шпигування за базою велося саме через навчання з використанням систем Patriot, а російські спецслужби є першими у списку підозрюваних у подібних інцидентах.