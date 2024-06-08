Чехія не відправлятиме своїх інструкторів до України

Про це повідомляє Novinky.

За її словами, у 2023 році у Чехії пройшли підготовку 4 тисячі українських військовослужбовців, і стільки ж було затверджено на цей рік, однак відправляти інструкторів безпосередньо в Україні не планується.

"Як тільки ми отримуємо інформацію про те, що набір заповнений, ми надаємо наші навчальні приміщення та інструкторів. Я думаю, що це того варте", - додала Черночова.

Вона пояснила, що такі країни як Франція розглядають можливість відправки інструкторів до України через свою віддаленість від неї, оскільки транспортування українських військ не мало б логістичного сенсу.

Водночас, за її словами, Чехія такої проблеми не має.

"Від словацько-українського кордону до нашої річки Лібава кілька сотень кілометрів, - пояснила вона. - Тому я можу сказати за Чеську Республіку, що ми не плануємо і не планували нічого подібного на цей час".