Чехія не відправлятиме своїх інструкторів до України
Міністр оборони Чехії Яна Черночова заявила, що її країна не планує відправляти своїх інструкторів безпосередньо в Україну
Про це повідомляє Novinky.
За її словами, у 2023 році у Чехії пройшли підготовку 4 тисячі українських військовослужбовців, і стільки ж було затверджено на цей рік, однак відправляти інструкторів безпосередньо в Україні не планується.
"Як тільки ми отримуємо інформацію про те, що набір заповнений, ми надаємо наші навчальні приміщення та інструкторів. Я думаю, що це того варте", - додала Черночова.
Вона пояснила, що такі країни як Франція розглядають можливість відправки інструкторів до України через свою віддаленість від неї, оскільки транспортування українських військ не мало б логістичного сенсу.
Водночас, за її словами, Чехія такої проблеми не має.
"Від словацько-українського кордону до нашої річки Лібава кілька сотень кілометрів, - пояснила вона. - Тому я можу сказати за Чеську Республіку, що ми не плануємо і не планували нічого подібного на цей час".
- 7 червня президент Франції Емманюель Макрон натякнув, що зараз відбувається формування коаліції держав, які можуть відправити інструкторів в Україну для навчання військових.
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