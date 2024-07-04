Чехія судить свого громадянина за звинуваченнями в незаконній службі в ЗСУ та в мародерстві на війні
У Празі судять 27-річного чеха за звинуваченням у незаконній службі в українській армії та мародерстві в зоні бойових дій: чоловік не отримав дозволу від президента воювати в іноземній армії
Про це інформують České noviny.
За даними прокурора Мартіна Білого, 27-річний Філіп Сіман наприкінці березня 2022 року вступив до українського добровольчого батальйону "Карпатська Січ" попри те, що не мав на це спеціального дозволу: законодавство забороняє чехам служити в іноземних збройних силах без дозволу президента.
В Україні він пройшов базову підготовку та з групою військових відправився до київських міст Буча та Ірпінь виконувати завдання.
Згідно з обвинувальним актом, чех неодноразово привласнював речі як загиблих солдатів, так і цивільних осіб. Вказано, що він привласнив низку ювелірних виробів, готівку, фірмові сонцезахисні окуляри тощо.
Виступаючи у суді чоловік заперечив, що хотів збагатитися, збираючи цінності. За його словами, всі підрозділи базувалися в покинутих будинках українців, тому, знайдені цінності, гроші або електроніку, несли "до штабу". Речі українців забирали на випадок, якщо росіяни знову захоплять об'єкти.
Він також заявив, що пішов на війну в Україні керуючись заявами політиків, які заявляли, що гарантуватимуть відсутність покарання для тих, хто захищатиме Україну від РФ.
Наступне слухання у справі відбудеться наступного тижня. За службу в іноземній армії суд може засудити чоловіка до п'яти років позбавлення волі.
- Раніше президент Чехії Петр Павел дав дозвіл 14 громадянам країни вступити до лав ЗСУ, аби воювати проти Росії: законодавство забороняє чехам служити в іноземних збройних силах без дозволу президента.
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