Чехія судить свого громадянина за звинуваченнями в незаконній службі в ЗСУ та в мародерстві на війні

Про це інформують České noviny.

За даними прокурора Мартіна Білого, 27-річний Філіп Сіман наприкінці березня 2022 року вступив до українського добровольчого батальйону "Карпатська Січ" попри те, що не мав на це спеціального дозволу: законодавство забороняє чехам служити в іноземних збройних силах без дозволу президента.

В Україні він пройшов базову підготовку та з групою військових відправився до київських міст Буча та Ірпінь виконувати завдання.

Згідно з обвинувальним актом, чех неодноразово привласнював речі як загиблих солдатів, так і цивільних осіб. Вказано, що він привласнив низку ювелірних виробів, готівку, фірмові сонцезахисні окуляри тощо.

Виступаючи у суді чоловік заперечив, що хотів збагатитися, збираючи цінності. За його словами, всі підрозділи базувалися в покинутих будинках українців, тому, знайдені цінності, гроші або електроніку, несли "до штабу". Речі українців забирали на випадок, якщо росіяни знову захоплять об'єкти.

Він також заявив, що пішов на війну в Україні керуючись заявами політиків, які заявляли, що гарантуватимуть відсутність покарання для тих, хто захищатиме Україну від РФ.

Наступне слухання у справі відбудеться наступного тижня. За службу в іноземній армії суд може засудити чоловіка до п'яти років позбавлення волі.