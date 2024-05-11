Чехія за підозрою у вибухах на військових складах оголосила в розшук генерала ГРУ РФ
Поліція Чехії оголосила в розшук генерала ГРУ РФ Андрія Авер'янова: його підозрюють у причетності до вибухів на військових складах у Врбетіце у 2014 році
Про це інформує DW.
Вказано, що станом на 11 травня на сайті чеської поліції вказані прикмети голови військової частини 29155 Головного управління генштабу Збройних сил Росії (ГРУ) генерала Андрія Авер'янова. Навпроти графи "Небезпечний" стоїть позначка "Так". Правоохоронці вважають, що він міг бути одним з організаторів вибухів на складах зі зброєю німецької компанії Imex у Врбетіце у 2014 році.
Відомство вказує, що цей інцидент був елементом "довгострокової диверсійної операції російської військової розвідки", яка ймовірно була покликана припинити постачання зброї та боєприпасів для української армії у 2014 році.
Генерал ГРУ спілкувався з російськими шпигунами Єленою і Ніколаєм Шапошниковими, які мають чеське громадянство. Вони збирали інформацію про чеську збройову компанію Imex Group, боєприпаси якої вибухнули у Врбетіце 16 жовтня та 3 грудня 2014 року. Згодом вони забезпечили доступ до складів шпигунам РФ Олександру Мишкіну та Анатолію Чепізі, яких слідство вважає винними у диверсії, яка призвела до смерті двох чехів та збитків у розмірі один мільярд чеських крон.
- 18 квітня 2021 року стало відомо, що вибух на складах боєприпасів у чеському комплексі Врбетіце 2014 року найімовірніше був влаштований російськими агентами, аби зірвати постачання цієї зброї за межі країни. Зокрема - для силових підрозділів України.
- Згодом прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш пообіцяв розсекретити інформацію про вибух на складі боєприпасів, у причетності до якого підозрюють російські спецслужби.
- 30 квітня стало відомом, що чеська поліція не може завершити розслідування справ, пов’язаних із вибухами на складах боєприпасів у Врбетіце, проте вважає доведеним, що вибухи здійснили співробітники Головного розвідувального управління Росії
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