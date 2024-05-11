Чехія за підозрою у вибухах на військових складах оголосила в розшук генерала ГРУ РФ

Про це інформує DW.

Вказано, що станом на 11 травня на сайті чеської поліції вказані прикмети голови військової частини 29155 Головного управління генштабу Збройних сил Росії (ГРУ) генерала Андрія Авер'янова. Навпроти графи "Небезпечний" стоїть позначка "Так". Правоохоронці вважають, що він міг бути одним з організаторів вибухів на складах зі зброєю німецької компанії Imex у Врбетіце у 2014 році.

Відомство вказує, що цей інцидент був елементом "довгострокової диверсійної операції російської військової розвідки", яка ймовірно була покликана припинити постачання зброї та боєприпасів для української армії у 2014 році.

Генерал ГРУ спілкувався з російськими шпигунами Єленою і Ніколаєм Шапошниковими, які мають чеське громадянство. Вони збирали інформацію про чеську збройову компанію Imex Group, боєприпаси якої вибухнули у Врбетіце 16 жовтня та 3 грудня 2014 року. Згодом вони забезпечили доступ до складів шпигунам РФ Олександру Мишкіну та Анатолію Чепізі, яких слідство вважає винними у диверсії, яка призвела до смерті двох чехів та збитків у розмірі один мільярд чеських крон.