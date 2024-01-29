Чехія закупить у США 24 винищувачі F-35 на понад $6,5 млрд

Про це повідомляє Radio Prague International.

"Чехія закупить для армії 24 винищувачі п'ятого покоління F-35. За літаки виробництва американської компанії Lockheed Martin Чехія заплатить 150 млрд крон (понад $6,5 млрд), що є найдорожчою покупкою чеської армії в історії", - йдеться у повідомленні.

29 січня у Празі підписали контракт про закупівлю міністр оборони Чехії Яна Чорнохова та посол США у Чехії Біджан Сабет.

Перші винищувачі повинні прибути до Чехії у 2031 році, а постачання завершиться до 2035 року. Американські літаки замінять шведські JAS-39, які Чехія орендує у Швеції за 1,7 млрд крон на рік.

"Підписання меморандуму про придбання винищувачів F-35 Lightning II для Армії Чеської Республіки є ще одним важливим кроком у стратегічному проєкті, який забезпечить оборону Чехії у довгостроковій перспективі. Саме так, як ми обіцяли перед виборами. Тим самим ми виконуємо програмну заяву уряду. Ми робимо те, що слід", – написав у мережі Х прем'єр-міністр країни Петро Фіала.

Опозиційні партії критикують закупівлю F-35, зокрема партія ANO, яка вважає, що слід продовжити обговорення найбільш відповідного та економічно прийнятного варіанта забезпечення безпеки повітряного простору країни та виконання завдань НАТО, а рішення про купівлю слід відкласти на один чи два роки.

Довідка: F-35 Lightning - це багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління. Він відомий своєю непомітністю. Сполучені Штати продають ці літаки лише найближчим союзникам, до яких входять Австралія, Японія, Південна Корея та Сінгапур.