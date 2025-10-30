Через економічні кроки рейтинг Трампа в США знизився до 39%, - Добрянський
Рейтинг схвалення діяльності Дональда Трампа у США впав до рекордних 60%, головною причиною стали його економічні та торгівельні кроки
Про це в етері Еспресо розповів речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський.
"Дональд Трамп отримав історично низький рейтинг схвалення його дій в США і складає понад 60%. Лише 39% американців підтримують його економічні ідеї. Фактично, причиною падіння рейтингу Трампа стали його економічні кроки. Варто також додати, що найбільше його не підтримує саме молодь віком до 30 років. З приходом Трампа до Білого дому економіка США переживає не дуже легкі часи й працює все повільніше. Загалом одна економічна агенція США цього тижня подала звіт про те, що якщо шатдаун у США продовжиться до кінця листопада, то рівень американської економіки впаде на 2% і це матиме серйозні наслідки", - розповів Добрянський.
Читайте також: Шатдаун по-трампівськи: як бюджетна війна у США загрожує економіці та Україні
Він додав, що в Білому домі навіть не намагаються знайти рішення, щоб уникнути шатдауну у США
"На жаль, у Білому домі не бачать причин, щоб шукати якусь альтернативу й укласти угоду, щоб уникнути шатдауну. Фактично, вони сповідують таку тактику як із нашими ворогам, коли лише говорять погрозами, але серйозних кроків не роблять", - додав він.
- 1 жовтня уряд США вперше з 2019 року призупинив роботу уряду. Розпочався шатдаун через прострочення крайнього терміну фінансування конгресом.
- 14 жовтня спікер палати представників Майк Джонсон попередив, що чинний шатдаун може стати найтривалішим в історії США.
