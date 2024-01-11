Через нібито "недружні дії": російське МЗС викликало посла Молдови
Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Молдови, щоб висловити протест проти нібито "недружніх дій" з боку молдовського уряду
Про це пише "Радіо Свобода".
Зазначається, що міністерство закордонних справ РФ також заборонило в’їзд низці громадян Молдови, проте переліку не надало.
У заяві МЗС Росії засуджено "систематичний характер" дій, які, за його словами, були спрямовані проти російських громадян, зокрема журналістів.
"З боку керівництва Молдови продовжують звучати агресивні антиросійські заяви", - йдеться у повідомленні.
- Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що Кремль може поновити зусилля, щоб використати невизнане Придністров'я для створення нестабільності в Молдові та підірвати український експорт зерна вздовж західного узбережжя Чорного моря.
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