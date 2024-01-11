Через нібито "недружні дії": російське МЗС викликало посла Молдови

Про це пише "Радіо Свобода".

Зазначається, що міністерство закордонних справ РФ також заборонило в’їзд низці громадян Молдови, проте переліку не надало.

У заяві МЗС Росії засуджено "систематичний характер" дій, які, за його словами, були спрямовані проти російських громадян, зокрема журналістів.

"З боку керівництва Молдови продовжують звучати агресивні антиросійські заяви", - йдеться у повідомленні.