Чеські фермери мають намір долучитись до міжнародної акції протесту: імовірно, заблокують кордони

Про це повідомляє News CZ.

Прессекретар аграрної палати Чехії Барбара Панкова заявила, що неможливо передбачити кількість тракторів та іншої важкої техніки, яка, імовірно, вирушить до кордону.

"Ми не можемо виключити, що будуть перекриті прикордонні переходи та дороги", - сказала вона.

Представники сільськогосподарських організацій з Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Литви та Латвії обговорювали з єврокомісаром з питань сільського господарства Янушем Войцеховським проблеми, пов’язані з політикою ЄС та її впливом на сільське господарство з понеділка по вівторок в Польщі. Вони передали свої вимоги, зокрема йшлося про компенсацію фермерам за дотримання нових правил, пов’язаних із захистом навколишнього середовища, полегшення у сфері бюрократії та прозорість системи субсидій, а також краще регулювання українського виробництва, що прямує на ринок ЄС.

Частина чеських селян незадоволена станом справ у сільському господарстві країни. На знак протесту вони 13 лютого провели акцію протесту біля міністерства сільського господарства у Тешнові.

Очікується, що у Празі 14 лютого зберуться від 600 до 1000 тракторів та іншої сільськогосподарської техніки. Фермери планують перекрити одну із автострад у Празі.