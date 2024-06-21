Чинний уряд Словаччини звинуватив своїх попередників у державній зраді через допомогу Україні

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з повідомленням, скаргу на попередній уряд, зокрема на колишнього міністра оборони Ярослава Надя, подало міністерство оборони Словаччини, заявивши, що тимчасовий уряд не мав права приймати таке принципове рішення, яке залишило країну без власних засобів протиповітряної оборони, відправивши в Україну всі 13 винищувачів МіГ-29.

"Я особисто вважаю, що Ярослав Надь є зрадником, і він не повинен залишитися безкарним", - заявив заступник міністра оборони Ігор Мелічер.

Натомість Надь стверджує, що рішення про надання Україні МіГів є "юридично обґрунтованим", оскільки воно ґрунтується на правовому аналізі та колективному схваленні уряду. За словами його союзників, кримінальне звинувачення є частиною гібридної війни з боку Росії.