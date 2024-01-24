Словаччина більше не надсилатиме Україні зброю, але приватні військові контракти залишаться чинними, - спікер парламенту Пеллегріні

Про це він сказав під час зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, пише HNonline.

За його словами, боєприпаси для України також виробляють на напівдержавних підприємствах Словаччини, а на сході країни продовжують працювати заводи, де з ініціативи Німеччини ремонтують пошкоджену українську військову техніку.

Пеллегріні зазначив, що уряд Словаччини більше не надсилатиме Києву жодної військової допомоги зі складів своїх збройних сил. Однак, за його словами, це не означає, що Словаччина відвертається від України.

Спікер словацького парламенту наголосив, що кожну країну потрібно оцінювати за її діями, нагадавши про постійну гуманітарну та технічну допомогу Словаччини Україні, зокрема у питанні розмінування.

"Важливі реальні дії, які вживає Словаччина, і немає потреби говорити про те, як партія виражає себе", - пояснив він.

Ймовірно, йдеться про прем'єра Роберта Фіцо, після приходу до влади якого Словаччина і припинила країною військову допомогу українським військовим.

Відповідаючи на запитання, чи підтримає Словаччина пакет фінансової допомоги Україні наступного тижня на саміті ЄС у Брюсселі, Пеллегріні зазначив, що рада коаліції ще не обговорювала це питання.

Водночас він додав, що Словаччина належить до тих країн, які хочуть переконатися, що сума в 50 млрд для України не залишиться безконтрольною і ці ресурси "не опиняться в руках спекулянтів".

Позиція Словаччини щодо війни в Україні

26 жовтня 2023 року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військову допомогу. Країна обмежиться гуманітарною підтримкою. Це було частиною його передвиборчої кампанії, завдяки чому Фіцо здобув перемогу на парламентських виборах.

Також політик заявив, що 50 млрд євро допомоги ЄС Україні повинні включати гарантії того, що кошти не будуть привласнені. Роберт Фіцо назвав Україну однією з найбільш корумпованих країн у світі.

А 6 листопада очільник уряду Словаччини уточнив, що не заборонятиме приватним компаніям надавати зброю Україні.

На початку листопада очільник МЗС Словаччини Юрай Бланар казав, що не вірить у перемогу України на полі бою.

У січні 2024 року Словаччина вирішила надати Україні зимовий пакет гуманітарної підтримки на понад 200 тис. євро, до якого зокрема увійшли обігрівачі, одяг та аптечки.

Пізніше парламент Словаччини підтримав поправку, яка надає міністерству оборони країни повноваження схвалювати експорт озброєння, відкриваючи шлях для державних і приватних збройових компаній продовжувати військову підтримку України.

Уже 24 січня, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо приїхав в Ужгород та зустрівся зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. "Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог", - наголосив очільник уряду Украни.