Парламент Словаччини дозволив експорт озброєння в Україну, - Politico

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що це знаменує повний розворот влади країни від передвиборчої обіцянки прем’єра Роберта Фіцо "не надавати жодного патрона" Києву.

Раніше президентка Словаччини Зузана Чапутова наклала вето на законопроєкт, мотивуючи тим, що міноборони країни не має експертних ресурсів для оцінки негативних ризиків продажу зброї для міжнародної репутації та безпеки Словаччини.

Одначе, критики очевидної зміни ситуації (право вето на експорт зброї досі належало міністерству закордонних справ та розвідувальній службі) заявили, що антизбройова позиція Фіцо щодо України була спрямована на залучення голосів до його партії на торішніх виборах і що прибуток, який можна було б отримати від озброєння Києва, гарантував продовження експорту.

Позиція Словаччини щодо війни в Україні

26 жовтня 2023 року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військову допомогу. Країна обмежиться гуманітарною підтримкою. Це було частиною його передвиборчої кампанії, завдяки чому Фіцо здобув перемогу на парламентських виборах.

Також політик заявив, що 50 млрд євро допомоги ЄС Україні повинні включати гарантії того, що кошти не будуть привласнені. Роберт Фіцо назвав Україну однією з найбільш корумпованих країн у світі.

А 6 листопада очільник уряду Словаччини уточнив, що не заборонятиме приватним компаніям надавати зброю Україні.

На початку листопада очільник МЗС Словаччини Юрай Бланар казав, що не вірить у перемогу України на полі бою.

На початку січня Словаччина вирішила надати Україні зимовий пакет гуманітарної підтримки на понад 200 тис. євро, до якого зокрема увійшли обігрівачі, одяг та аптечки.