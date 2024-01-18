Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Парламент Словаччини дозволив експорт озброєння в Україну, - Politico

Парламент Словаччини дозволив експорт озброєння в Україну, - Politico

18 січня, 2024 четвер
01:53
Війна з Росією Україна_Словаччина

Парламент Словаччини підтримав поправку, яка надає міністерству оборони країни повноваження схвалювати експорт озброєння, відкриваючи шлях для державних і приватних збройових компаній продовжувати військову підтримку України

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що це знаменує повний розворот влади країни від передвиборчої обіцянки прем’єра Роберта Фіцо "не надавати жодного патрона" Києву.

Раніше президентка Словаччини Зузана Чапутова наклала вето на законопроєкт, мотивуючи тим, що міноборони країни не має експертних ресурсів для оцінки негативних ризиків продажу зброї для міжнародної репутації та безпеки Словаччини.

Одначе, критики очевидної зміни ситуації (право вето на експорт зброї досі належало міністерству закордонних справ та розвідувальній службі) заявили, що антизбройова позиція Фіцо щодо України була спрямована на залучення голосів до його партії на торішніх виборах і що прибуток, який можна було б отримати від озброєння Києва, гарантував продовження експорту.

Позиція Словаччини щодо війни в Україні

26 жовтня 2023 року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військову допомогу. Країна обмежиться гуманітарною підтримкою. Це було частиною його передвиборчої кампанії, завдяки чому Фіцо здобув перемогу на парламентських виборах.

Також політик заявив, що 50 млрд євро допомоги ЄС Україні повинні включати гарантії того, що кошти не будуть привласнені. Роберт Фіцо назвав Україну однією з найбільш корумпованих країн у світі.

А 6 листопада очільник уряду Словаччини уточнив, що не заборонятиме приватним компаніям надавати зброю Україні.

На початку листопада очільник МЗС Словаччини Юрай Бланар казав, що не вірить у перемогу України на полі бою.

На початку січня Словаччина вирішила надати Україні зимовий пакет гуманітарної підтримки на понад 200 тис. євро, до якого зокрема увійшли обігрівачі, одяг та аптечки.

Словаччина
зброя для України
Читайте також:
російські танки, окупанти, оркі
14 січня, 2024 неділя
Атака на Сумську, Чернігівську і Київську області: майор запасу НГУ Гетьман про ймовірні плани РФ
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв
17 січня, 2024 середа
Наєв закликав до евакуації жителів прикордонних районів півночі України
Станція РЕБ "Поле-21"
16 січня, 2024 вiвторок
Експерт з авіації Романенко припустив, чому в Україні почали ефективніше працювати системи РЕБ
Київ
-6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.86
    Купівля 37.86
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.27
    Продаж 42.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 січня
02:21
Джо Байден
Байден кличе лідерів конгресу, щоб обговорити допомогу Україні, - Кірбі
01:24
Мітч МакКоннелл
Лідер республіканців США очікує розгляду угоди про фінансування України наступного тижня, - The Hill
01:24
Оновлено
Сумщина, шахеди, ППО, обстріл
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: є загибла, працює ППО
00:47
Рамштайн, Ллойд Остін і Рустем Умеров
Остін планує долучитися онлайн до засідання "Рамштайну", - Пентагон
00:47
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
"Ворог вчиться швидко": в ГУР пояснили, чому перехід України в "глуху оборону" не зупинить Росію
00:01
Віталій Миколенко, Евертон, АПЛ
Миколенко допоміг "Евертону" вийти в 1/16 фіналу Кубка Англії з футболу
2024, середа
17 січня
23:55
технології відбудова України Михайло Федоров
Організатори давоського форуму відкриють в Україні другий у світі GovTech-центр
23:15
фейк
"На базі ТЦК працює злочинний "бізнес": добірка російських фейків за 17 січня
22:53
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
Зеленський провів Ставку, відреагував на стеження за журналістами та розповів про наради з силовиками
21:47
Парламент Німеччини не підтримав надання Україні ракет Taurus
21:36
Радослав Сікорський
Польща шукає способи виробляти більше боєприпасів для України
21:24
Ексклюзив
Саміт НАТО, країни G7
"Світ визначився": дипломат Безсмертний пояснив, як Україні допоможуть перемогти РФ
21:11
Ексклюзив
мобілізація
Генерал-майор Кривонос: чинний закон про мобілізацію робочий, змусьмо владу виконувати наявне законодавство
20:34
ООН
Переселенці можуть отримати грошову допомогу від ООН. Деталі
20:19
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
В Україні спостерігається збільшення виробництва ударних БПЛА в десятки разів. Колонка Сергія Згурця
20:03
OPINION
Ольга Духнич
Найгірше, що може з нами статися, це втрата відчуття нації
19:52
ЗСУ
Протягом доби ворог не проводив штурмових дій на Запорізькому напрямку
19:51
Міністерство оборони
Міноборони просить ДБР визнати його потерпілою стороною у справі проти компаній Гринкевичів
19:51
Ексклюзив
Денис Бігус
За спецоперацією стоїть впливова в державі людина: заступниця головного редактора Bihus.Info про прослуховування співробітників 
19:49
Лавров
"Зеленський набив татуювання "Бога немає": МЗС РФ запустило новий фейк
19:25
Хаві
Головний тренер "Барселони" Хаві назвав умову, за якої піде у відставку
19:12
На фото: директор гурту "ТНМК" Святослав Румежак
У "ТНМК" заявили, що в Словенії намагалися зірвати благодійний концерт через російських пропагандистів
19:12
Оновлено
Ємен, хусити
Білий дім повторно визнав хуситів міжнародною терористичною організацією
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 693-го дня війни: атака дронів на Бєлгород та підозри Гринкевичам
18:46
Дмитро Кулеба
Європа готова приймати власні великі рішення, не потрібно думати, що без США ми не впораємося, - Кулеба
18:35
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Процедура отримання статусу учасника бойових дій буде максимально спрощеною, - нардепка Фріз
18:29
Мар Гальсеран
В Іспанії вперше обрали до парламенту депутатку із синдромом Дауна
18:27
Дмитро Кулеба
"Банкіри і юристи знають, як адаптувати правила відповідно до потреб": Кулеба про використання заморожених російських активів
18:20
Ексклюзив
Обстріл Куп'янська
Плани РФ щодо захоплення Куп’янська та Авдіївки змінилися від початку року, - офіцер "Легіону Свободи" Поляков
18:05
На фото: актор Пол Мескаль
Пол Мескаль боїться впасти у "глибоку депресію", якщо "Гладіатор 2" зробить його ще популярнішим
18:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Путін частково підтвердив сценарій Bild
17:56
Новини Заходу України
Протягом 2023 року Укрзалізниця перевезла 148,4 млн тонн вантажів. Більшість із них - зернові
17:52
Володимир Зеленський
"Зеленський звинуватив оборонні підприємства США у корупції": росіяни розповсюджують новий фейк
17:48
підвал катівня
Правоохоронці виявили на деокупованій Харківщині 28 катівень. Це найбільша кількість по Україні
17:48
легіонельоз, хвороба
У Маріуполі можлива епідемія через вірусні інфекції, - міська рада
17:29
Реал, Андрій Лунін
Лунін прийняв надважливе рішення стосовно своєї кар'єри в "Реалі"
17:26
Дмитро Євчин
Журналіста "Радіо Свобода" поранили під час зйомок на фронті, він у реанімації
17:16
окупанти
Росія шукає на ТОТ "військових інструкторів", щоб відправити загони в країни Африки, - ГУР
17:09
обстріл, ППО
Збили "шахед" із відстані 9 км: Сили оборони вперше застосували систему ППО FrankenSAM
16:56
Оновлено
Окупанти вдарили КАБом по селу на Харківщині: загинула жінка, поранено двох дітей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV