Словаччина надасть Україні гуманітарну допомогу на понад 200 тис. євро: що в пакеті

Про це повідомили у пресслужбі міністерства внутрішніх справ Словаччини.

"На підставі прохання України про гуманітарну допомогу, а також заклику Європейської комісії до держав-членів проявити солідарність із цивільним населенням, яке постраждало від воєнного конфлікту, Словацька Республіка надасть Україні гуманітарну допомогу на загальну суму 203 492 євро", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вага гуманітарної допомоги становитиме 21 тонну і міститиме:

електрогенератори, обігрівачі, одяг і набори першої допомоги із запасів Штабу екуменічної душпастирської служби у збройних силах Словаччини,

харчові продукти, бутильовану воду та одяг із запасів міністерства внутрішніх справ Словаччини.

Одержувачами допомоги вказано Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство внутрішніх справ України, обласне підприємство Донецьктеплокомуненерго та міськраду Покровська Донецької області.

Позиція Словаччини щодо війни в Україні

26 жовтня 2023 року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військову допомогу. Країна обмежиться гуманітарною підтримкою. Це було частиною його передвиборчої кампанії, завдяки чому Фіцо здобув перемогу на парламентських виборах.

Також політик заявив, що 50 млрд євро допомоги ЄС Україні повинні включати гарантії того, що кошти не будуть привласнені. Роберт Фіцо назвав Україну однією з найбільш корумпованих країн у світі.

А 6 листопада очільник уряду Словаччини уточнив, що не заборонятиме приватним компаніям надавати зброю Україні.

На початку листопада очільник МЗС Словаччини Юрай Бланар казав, що не вірить у перемогу України на полі бою.