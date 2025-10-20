Членство без повного права голосу: Politico пише, що ЄС готує план, аби розблокувати можливість вступу України до блоку

Про це пише Politico з посиланням на європейських дипломатів.

За даними видання, ідея перебуває на початковій стадії. Нові члени отримували б усі переваги членства, але без права вето на рішення ЄС — принаймні до проведення внутрішніх реформ у самому Союзі.

Такий крок, на думку європейських чиновників, допоможе уникнути блокування рішень країнами на кшталт Угорщини, що зараз гальмують процес розширення.

"Майбутні члени повинні бути зобов'язані відмовитися від свого права вето доти, доки не будуть впроваджені ключові інституційні реформи, такі як запровадження кваліфікованої більшості голосів у більшості сфер політики, - заявив Антон Гофрейтер, голова Комітету з європейських справ німецького бундестагу. - Розширення не повинно сповільнюватися через блокування реформ окремими державами-членами ЄС".