Кожне розширення ЄС супроводжується блокуваннями, - посолка Матернова
Кожен раунд розширення ЄС супроводжується протестами, неврозом, блокуванням різними країнами-членами. Я певна, що все завершиться тим, що Україна долучиться до об'єднання
Про це в студії Еспресо заявила посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.
"Те, як клуб Європейського Союзу працює щодо розширення. В нас має бути одноголосність, не тільки щодо розширення, але і щодо інших політик зовнішніх. Ви говорили про санкції. Так, вони приймалися одноголосно всіма країнами-членами. Тож, можливо, процес не настільки легкий, але ми рухаємося", - сказала вона.
Посолка додала. що друге - це те, що це не унікальне щось.
"Кожен раунд розширення Європейського Союзу супроводжується протестами, неврозом, блокуванням різними країнами-членами голосування. Були певні занепокоєння в Італії, у французьких виробників, коли Іспанія і Португалія долучалися, коли Словаччина, і Польща, і Угорщина, і великі розширення 2004 року відбувалися, то переживали через польських сантехніків і чеських водіїв", - наголосила Матернова.
Вона наголосила, що завжди є якась складна ситуація, доки блок не розшириться.
"І я певна, що все завершиться тим, що Україна долучиться до Європейського Союзу також, але процес непростий", - підсумувала пані посол.
- Раніше Матернова в ефірі Еспресо висловила сподівання, що буде зроблено ще кілька кроків щодо євроінтеграції України до кінця року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе