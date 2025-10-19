Кожне розширення ЄС супроводжується блокуваннями, - посолка Матернова

Про це в студії Еспресо заявила посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Те, як клуб Європейського Союзу працює щодо розширення. В нас має бути одноголосність, не тільки щодо розширення, але і щодо інших політик зовнішніх. Ви говорили про санкції. Так, вони приймалися одноголосно всіма країнами-членами. Тож, можливо, процес не настільки легкий, але ми рухаємося", - сказала вона.

Посолка додала. що друге - це те, що це не унікальне щось.

"Кожен раунд розширення Європейського Союзу супроводжується протестами, неврозом, блокуванням різними країнами-членами голосування. Були певні занепокоєння в Італії, у французьких виробників, коли Іспанія і Португалія долучалися, коли Словаччина, і Польща, і Угорщина, і великі розширення 2004 року відбувалися, то переживали через польських сантехніків і чеських водіїв", - наголосила Матернова.

Вона наголосила, що завжди є якась складна ситуація, доки блок не розшириться.

"І я певна, що все завершиться тим, що Україна долучиться до Європейського Союзу також, але процес непростий", - підсумувала пані посол.