Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Чого варто очікувати від Байдена до інавгурації нового президента: думка дипломата Шамшура
Ексклюзив

Чого варто очікувати від Байдена до інавгурації нового президента: думка дипломата Шамшура

Марина Клюєва
27 жовтня, 2024 неділя
20:09
Світ Джо Байден

Дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в США (2005-2010), надзвичайний і повноважний посол України у Франції (2014-2020) Олег Шамшур розповів, чого він очікує від президента США Джо Байдена протягом 76 днів, які той перебуватиме на посту в період після виборів і до інавгурації нового очільника Білого дому

Зміст

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Теоретично все можливо. Я, чесно кажучи, не пам’ятаю, щоб у той час, коли президент перебуває або продовжує перебувати на посаді до інавгурації іншого президента, щоб було зроблено цим президентом, який відходить, щось історичне. Як правило, те, що відбувалося, що привертало увагу, це питання використання президентом свого права на помилування, тут були цікаві моменти. А щоб приймалися якісь історичні рішення, це навряд чи", - розповів дипломат. 

Олег Шамшур вважає, що дозволу на використання далекобійної зброї партнерів по об’єктах на території Росії очікувати не варто.

"Якщо повертатися до Байдена, я думаю, що в цілому це буде залежати від того, хто переможе на виборах. Якщо моя думка, то вона полягає в тому, що навряд чи ми почуємо, або побачимо від Байдена щось таке, що ми хотіли б почути, зокрема зняття обмежень щодо завдання ударів проти цілей на території Росії або щось інше. Я сподіваюсь, що ми, дійсно, можемо побачити - це використання тих грошей, які знаходяться у розпорядженні адміністрації для надання допомоги Україні. І ми постійно чуємо про пакети допомоги, я сподіваюсь, що ця сума буде вичерпана. Особливо у тому випадку, якщо виграє Трамп", - зазначив він.

  • 26 жовтня російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що адміністрація Байдена, крім того, що хоче перемоги на виборах свого кандидата від демократів Камали Гарріс, боїться зміни порядку денного та ескалації.
Теги:
Новини
Україна
вибори
вибори президента
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
Читайте також:
MQ-9 Reaper
Автор Роман Яворський
25 жовтня, 2024 п'ятниця
Безпілотник на ім'я "Смерть": що таке MQ-9 Reaper і чому цей БПЛА є найбажанішим озброєнням для України
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Автор Юлія Лаврук
25 жовтня, 2024 п'ятниця
МЗС Північної Кореї прокоментувало інформацію про відправку військ до Росії
ЗСУ
Автор Ксенія Золотова
26 жовтня, 2024 субота
Командування РФ заборонило брати в полон українців на Курщині, - речниця Сіверської бригади
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.48
    Продаж 45.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
27 жовтня
20:50
Аналітика
Шлях до перемоги: як український ВПК долає історичні труднощі та залучає міжнародні компанії. Пояснюємо
20:46
Оновлено
Атака шахедів, ЗСУ
Армія РФ атакує Україну "шахедами" та КАБами: у Харкові пролунали вибухи
20:30
Київське водосховище
"Катастрофічно обміліло": вода у Київському водосховищі відступила від берега на сотні метрів
20:25
"Динамо" - "Шахтар" 1:1 (27.10.2024)
"Українське класичне" з бойовою нічиєю: протистояння "Динамо" з "Шахтарем" зупинилося на рахунку 1:1
20:03
OPINION
Хто воює з мертвими
20:01
Оновлено
"Олександрія" - "Інгулець" 2:1 (26.10.2024)
Двобій "Динамо" із "Шахтарем" завершився нічиєю, "Ворскла" рівна у силах з "Вересом". Розклад і результати 11-го туру УПЛ
19:53
Інфографіка
Дрон PD-2
Українські очі для американських HIMARS: що таке PD-2 і як українці створили потужний дрон перед самим повномасштабним вторгненням
19:17
Саломе Зурабішвілі
"Ми стали жертвами російської спецоперації". Президентка Грузії Зурабішвілі не визнала виборів до парламенту й сказала виходити на протести
19:15
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден
Після виборів адміністрація Байдена посилить допомогу Україні, - американський експерт Фрід
19:07
Саакашвілі
Не гайте часу, виходьте на великі протести: Саакашвілі звернувся до опозиції
19:00
Борис Джонсон оголосив про відставку
"Вкрадені маріонетковим урядом Путіна": Борис Джонсон про парламентські вибори у Грузії
18:38
Ілон Маск
Ілон Маск працював нелегально у США на початку своєї кар'єри, його хотіли депортувати, - The Washington Post
18:38
Оновлено
Парламентські вибори в Грузії
Грузинська ЦВК підрахувала голоси зі 100% дільниць: "Мрія" набирає 54%
18:30
Огляд
Атака українських БПЛА на три спиртзаводи у Росії, пожежа в районі НПЗ у Тамбовській області та дрони над тимчасово окупованим Кримом: де в росіян вибухало та палало цього тижня
18:10
морський дрон Magura V5
У РФ створюють буї для пошуку катерів-камікадзе
18:03
OPINION
Про "гнучке" курсоутворення і не тільки
17:51
танк Т-90С
Батальйон "К2" захопив російський експортний танк Т-90С: чим він особливий
17:46
Ексклюзив
Володимир Зеленський у Верховній Раді
Тисяча Зеленського тхне шахрайством, звідки будуть кошти незрозуміло, - політолог Цибулько
17:40
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін та Путін
Пекін зацікавлений у тому, як буде розвиватися ситуація з військовими КНДР, - Фейгін
17:30
DeepState пише, що росіяни окупували Левадне Запорізької області: у ЗСУ заявили, що командні висоти у них під контролем
16:56
Оновлено
В охопленому боями Селидовому окупанти розстріляли 2 цивільних жінок: Лубінець скерував листи до ООН та МКЧХ
16:44
Ексклюзив
вибори в США
Понад годину у черзі, щоб проголосувати, - професор Айзенберг розповів про дострокове голосування в США
16:44
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
З початку доби на фронті відбулося 84 боєзіткнення: найбільше ворог атакує Курахівський напрямок
16:32
Верифікація ID-картки на виборах у Грузії
Грузинська опозиція вимагає від ЦВК протоколи з дільниць та перевірку електроніки
16:23
Оновлено
Тель-Авів, теракт
Біля Тель-Авіва вантажівка в'їхала в автобусну зупинку, є загиблий, поранено щонайменше 32 людей: поліція не виключає теракт
16:02
Херсонська область
Росіяни 27 жовтня вбили у Херсоні трьох чоловіків
16:00
OPINION
"Вовина тисяча": якою є позиція громадянського суспільства
15:34
Прес-конференція міжнародних спостерігачів за виборами в Грузії, 27 жовтня 2024 р.
Європейські спостерігачі: вибори у Грузії були затьмарені "нерівними умовами гри, тиском і напругою"
15:26
Ексклюзив
Грузія протести
"Про євроатлантичний рух Грузії можна буде забути": дипломат Цинцадзе пояснив, чого чекати, якщо результати виборів будуть легітимізовані
15:16
Миколаївська область
Окупанти атакували FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині: загинув цивільний, знищено авто поліцейських
14:58
насіння соняшника
Росіяни вкрали на ТОТ України понад 300 тонн насіння соняшника й планують вивезти його до Африки, - ЦНС
14:51
грузія
На закордонних дільницях "Грузинська мрія" набрала лише 15%, - ЗМІ
14:27
Андрій Єрмак
Єрмак заявив, що Зеленський готовий прислухатися до ініціатив Китаю, Бразилії і Південної Африки: за якої умови
14:16
грузія
Пашинян та Алієв привітали партію Іванішвілі з перемогою на виборах
14:15
OPINION
Про журналістів і політиків
14:03
OPINION
Як деякі українці припинили боятися за свою репутацію та полюбили Пушкіна
13:26
Росіяни атакували дронами село на Чернігівщині: поранено чоловіка, згоріли гараж і автівка
13:14
холодна осінь
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде різке похолодання з першим снігом
13:10
вибори в Литві
У Литві проходить другий тур парламентських виборів: кандидати змагаються за 63 місця в Сеймі
12:47
Ексклюзив
Біля Свято-Михайлівського собору сталася бійка між вірянами УПЦ МП й ПЦУ
В українському суспільстві неприязнь найбільше виражена між прихожанами ПЦУ та УПЦ, - Громадська мережа "ОПОРА"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV