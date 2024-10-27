Чого варто очікувати від Байдена до інавгурації нового президента: думка дипломата Шамшура

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Теоретично все можливо. Я, чесно кажучи, не пам’ятаю, щоб у той час, коли президент перебуває або продовжує перебувати на посаді до інавгурації іншого президента, щоб було зроблено цим президентом, який відходить, щось історичне. Як правило, те, що відбувалося, що привертало увагу, це питання використання президентом свого права на помилування, тут були цікаві моменти. А щоб приймалися якісь історичні рішення, це навряд чи", - розповів дипломат.

Олег Шамшур вважає, що дозволу на використання далекобійної зброї партнерів по об’єктах на території Росії очікувати не варто.

"Якщо повертатися до Байдена, я думаю, що в цілому це буде залежати від того, хто переможе на виборах. Якщо моя думка, то вона полягає в тому, що навряд чи ми почуємо, або побачимо від Байдена щось таке, що ми хотіли б почути, зокрема зняття обмежень щодо завдання ударів проти цілей на території Росії або щось інше. Я сподіваюсь, що ми, дійсно, можемо побачити - це використання тих грошей, які знаходяться у розпорядженні адміністрації для надання допомоги Україні. І ми постійно чуємо про пакети допомоги, я сподіваюсь, що ця сума буде вичерпана. Особливо у тому випадку, якщо виграє Трамп", - зазначив він.