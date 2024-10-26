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Не варто чекати змін наступного ранку після перемоги Гарріс, а Трамп - взагалі непередбачуваний, - Фейгін

Ірена Моляр
26 жовтня, 2024 субота
21:50
Світ Дональд Трамп та Камала Гарріс

Російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що адміністрація Байдена, крім того, що хоче перемоги на виборах свого кандидата від демократів Камали Гарріс, боїться зміни порядку денного та ескалації

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Москва постійно погрожує, що відкриє новий театр військових дій у Південно-Східній Азії на Корейському півострові. А адміністрація Байдена, крім того, що хоче перемоги на виборах свого кандидата від демократів Камали Гарріс, боїться зміни порядку денного та ескалації. Адже треба буде докладати зусиль не тільки в Україні, не тільки на Близькому Сході, але й ще між Північною та Південною Кореями, і там безпосередньо залучатися, бо інших сил нема, окрім американських баз на півночі Південної Кореї", - зауважив Марк Фейгін.

За його словами, якщо уявити, що переможе Гарріс, то на наступний ранок після виборів не буде оголошено, що Україні надано право бити вглиб території Росії.

"До цього ще мають відбутися декілька подій, які б давали можливість адміністрації Байдена, віцепрезидентці Гарріс, яка, можливо, ще стане президентом після інавгурації 20 січня 2025 року, прийняти таке рішення і не боятися за його наслідки. Як мінімум за те, що це рішення не призведе до того, що Росія спровокує ще декілька осередків пожежі на планеті у різних місцях. А вони в цьому не впевнені, навпаки взяли стратегію – досягати мирних перемовин, урегулювання мирним шляхом. Тому я не маю впевненості, що навіть з перемогою Гарріс щось тут зміниться", - прокоментував політик.

На його думку, щодо Трампа, то там взагалі все непередбачувано, у поганому сенсі, не в хорошому. Тому що він ексцентрична людина і може змінити позицію одномоментно. Але він її буде змінювати так, щоб знімати з себе відповідальність, а не брати її. Навіщо йому зайва відповідальність за війну в Україні, за війну в Південно-Східній Азії?

"Ізраїль – це особливе питання, яке Трамп зробив своєю головною передвиборчою тезою в зовнішньополітичній програмі. Тому Ізраїлю він буде допомагати. Залишається одна тільки проблема – Іран. Більш-менш впоралися з сектором Гази, більш-менш Ізраїль впорався з загрозою з півночі від Лівану, але Іран залишається проблемою. Трамп взагалі – один з головних епігонів (послідовник якого-небудь напряму - ред.) війни з Іраном або знищення ядерного потенціалу. Тому Трампу більше випадає зосередитися на Близькому Сході та ігнорувати ситуацію із залученням США в Україні й навіть у Південно-Східній Азії", - зауважив політик.

Фейгін резюмував, що наступного ранку після перемоги Гарріс, якщо таке станеться, не варто чекати змін, бо для цього мають відбутися деякі важливі події.

 

 

 

  • 20 жовтня колишній президент США Дональд Трамп вперше обігнав віцепрезидентку Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні Decision Desk HQ/The Hill.
  • 25 жовтня у The New York Times повідомили, що за результатами останнього загальнонаціонального опитування перед виборами у США, проведеного The New York Times та Сієнським коледжем, віцепрезидентка Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп мають однакову підтримку серед виборців.






     
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Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
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Камала Гарріс
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