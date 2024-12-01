Чому загостення у Сирії сталося саме зараз: пояснив ізраїльський політолог Зайден

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"З сирійцями ми знайомі чимало часу, вони ті, хто перебуває у владі, належать до такого невеличкого народу частини Сирії, який називається алавіти. До них належить Башар Асад і вся родина. І ось вони ближче до шиїтів, ніж до сунітів, а ті, хто наступають, вони суніти, і належать до релігійного крила фундаменталістського, сунітського. І от вони там через це воюють. У них "непорозуміння" були ще за часів батька Башара Асада, він їх там усіх давив, знищував, але батько його був фігурою більш одіозною. І тому він одного разу знищив 30 тисяч сунітських громадян, і на цьому все припинилося. А з Башаром так не вийшло, він намагався їх трохи вбивати, трохи розмовляти. Потім арабська весна (серія масових вуличних протестів, - ред.), і потім прийшла Російська терористична Федерація, допомогла їм і тепер намагається допомогти знову", - розповів він.

На думку Аріє Зайдена, Росія й тепер активізувалася у Сирії, щоб показати свою присутність і там.

"Всі очікують, що прийде Дональд Трамп 21 січня, і закінчиться та епопея з війною на Близькому Сході. І тепер як завжди, як було це зараз у нас, перед тим, як починаються перемовини, ви повинні показати і захопити щонайбільше важливі позиції. Показати, що ви найсильніша сторона, щоб було краще починати з такої позиції. І от тут Росія також посилає свої літаки, щоб показати: “Ні, на Близькому Сході ми також є", - зауважив підполковник запасу ЦАХАЛу.

Що відбувається зараз у Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшли до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла Сирії додаткову військову допомогу.

30 листопада Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко вважає, що Росія буде збільшувати свою військову присутність в Сирії тими силами, які вже перебувають в тому регіоні, без перекидання військ з фронту російсько-української війни.