Данія та Польща виключають будь-який сценарій, окрім збереження цілісності й незалежності України, - Туск
У понеділок, 15 квітня, польський прем'єр Туск зустрівся зі своєю колегою з Данії Фредеріксен, аби обговорити питання стосовно безпеки Європи й, зокрема, допомоги Україні у боротьбі з російською агресією
Про це повідомляє RMF24.
За його словами, одним з найважливіших питань, що стосуються безпеки Європи, є війна, спричинена російською агресією проти України, і необхідність швидкої та ефективної допомоги Україні, "причому не найближчими роками, а найближчими днями та тижнями".
"Ми маємо тут не схожі, але ідентичні погляди, - підкреслив Туск, маючи на увазі спільні погляди з Данією. - Ми будемо співпрацювати сьогодні й в майбутньому над єдиною, чіткою і чесною позицією ЄС щодо війни в Україні, ми будемо серед тих, хто допомагає і мобілізує інших на допомогу Україні".
Він додав, що Данія і Польща виключають будь-який інший сценарій, окрім того, що Україна збереже свою цілісність і незалежність.
Водночас, як зазначив очільник польського уряду, що наразі ситуація з підтримкою України європейськими лідерами є кращою "в моральному та етичному плані", ніж 2 роки тому.
Він зазначив, що такі країни, як Данія і Польща, працюють у 4-5 форматах коаліцій: боєприпасів, танків, безпілотників і кіберзахисту, передавши слова європейських лідерів стосовно готовності витрачати більше коштів на підтримку України.
Залізний купол над Європою
Як зазначив Туск, "Європа також знаходиться в зоні небезпеки", тому однією із пропозиції Польщі стало будівництво залізного купола для захисту він можливих ракетних атак РФ.
"Я радий, що прем'єр-міністр (Данії - ред.) позитивно відреагував на пропозицію Польщі приєднатися до проєкту будівництва ефективного залізного купола для захисту нашого європейського неба від потенційних ракетних атак, - додав очільник польського уряду.
- Наприкінці березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що Європа перебуває в "передвоєнній епосі", однак їй ще необхідно пройти довгий шлях, перш ніж бути готовою відповісти на майбутню загрозу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.27 Купівля 39.27Продаж 39.77
- EUR Купівля 41.91Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе