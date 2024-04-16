Данія та Польща виключають будь-який сценарій, окрім збереження цілісності й незалежності України, - Туск

Про це повідомляє RMF24.

За його словами, одним з найважливіших питань, що стосуються безпеки Європи, є війна, спричинена російською агресією проти України, і необхідність швидкої та ефективної допомоги Україні, "причому не найближчими роками, а найближчими днями та тижнями".

"Ми маємо тут не схожі, але ідентичні погляди, - підкреслив Туск, маючи на увазі спільні погляди з Данією. - Ми будемо співпрацювати сьогодні й в майбутньому над єдиною, чіткою і чесною позицією ЄС щодо війни в Україні, ми будемо серед тих, хто допомагає і мобілізує інших на допомогу Україні".

Він додав, що Данія і Польща виключають будь-який інший сценарій, окрім того, що Україна збереже свою цілісність і незалежність.

Водночас, як зазначив очільник польського уряду, що наразі ситуація з підтримкою України європейськими лідерами є кращою "в моральному та етичному плані", ніж 2 роки тому.

Він зазначив, що такі країни, як Данія і Польща, працюють у 4-5 форматах коаліцій: боєприпасів, танків, безпілотників і кіберзахисту, передавши слова європейських лідерів стосовно готовності витрачати більше коштів на підтримку України.

Залізний купол над Європою

Як зазначив Туск, "Європа також знаходиться в зоні небезпеки", тому однією із пропозиції Польщі стало будівництво залізного купола для захисту він можливих ракетних атак РФ.

"Я радий, що прем'єр-міністр (Данії - ред.) позитивно відреагував на пропозицію Польщі приєднатися до проєкту будівництва ефективного залізного купола для захисту нашого європейського неба від потенційних ракетних атак, - додав очільник польського уряду.