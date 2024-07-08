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Демократи у приватних розмовах висловлюються за зняття кандидатури Байдена з президентських виборів

8 липня, 2024 понедiлок
09:25
Світ Джо Байден

У неділю, 7 липня, у приватній розмові четверо представників Демократичної партії висловились за зняття кандидатури Байдена з президентських виборів 2024 року

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Про це інформує The Hill.

Демократи Джеррі Надлер, Марк Такано та Джо Морелле висловилися за зміну лідера президентського списку Демократичної парті. Двоє з них зазначили, що до цієї думки приєднався також депутат Адам Сміт.

"Вони були частиною загального настрою, що нам потрібно робити щось інше", - заявив один з демократів.

Ці чотири демократи, які є провідними членами ключових комітетів Палати представників, висловили свої думки під час приватної телефонної розмови з лідером меншості в Палаті представників Хакімом Джеффрісом та іншими лідерами Демократичної партії.

Надлер є провідним членом Судового комітету, Морелле - Адміністративного комітету, Такано - Комітету у справах ветеранів, а Сміт - Комітету у справах збройних сил.

Четверо високопоставлених демократів, які приватно підтримують відмову Байдена від участі в виборах, приєдналися до п'яти законодавців-демократів, які публічно закликали президента знятися з перегонів після його невдалого виступу на дебатах, де він деколи спотикався на словах і, здавалося, втрачав хід своїх думок.

  • Аби уникнути програшу Демпартії на президентських виборах, авторитетні члени цієї політсили в обох палатах американського парламенту домовилися до наступної неділі, 14 липня 2024 року, переконати Джо Байдена відмовитися від подальшої участі у виборчих перегонах.

Теги:
політика
вибори президента
Джо Байден
вибори у США
США
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