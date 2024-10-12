Держдеп США схвалив продаж зброї ОАЕ і Саудівській Аравії на суму до $2,2 млрд

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що це є новим проявом підтримки двох союзників, які відіграють важливу роль у протистоянні Ірану на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Державний департамент повідомив Конгрес про схвалення продажу ракет Hellfire і Sidewinder, а також артилерійських снарядів, боєприпасів для танків і кулеметів Саудівській Аравії на суму понад $1 млрд.

Також Держдеп повідомив законодавцям, що схвалив потенційний продаж Об'єднаним Арабським Еміратам систем керованих ракет GMLRS, ракет ATACMS далекої дії, а також навчання та підтримку для обох систем на суму до $1,2 мільярда.

Якщо Конгрес не заблокує запропоновані угоди, підрядники та країни-отримувачі зможуть розпочати переговори щодо контрактів, які можуть виявитися меншими за затверджені максимуми. Ракети Sidewinder виробляє компанія RTX Corp., а решту озброєнь – Lockheed Martin Corp.

У Bloomberg зазначають, що в серпні Джо Байден скасував обмеження на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії, намагаючись натиснути на Ер-Ріяд, щоб той припинив війну проти повстанців-хуситів у Ємені.

Повстанці-хусити активізували атаки на комерційне судноплавство в Червоному морі протягом року після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Обидва угруповання отримують фінансування від Ірану, який перебуває в ескалаційному конфлікті з Ізраїлем.