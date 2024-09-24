США надали ОАЕ статус свого оборонного партнера
Об'єднані Арабські Емірати стали головним оборонним партнером Сполучених Штатів після переговорів президента Джо Байдена з шейхом Мохамедом бін Заєдом Аль Нахаяном
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що ОАЕ стали другою країною, після Індії, якій було надано такий статус. Це дозволяє тісно співпрацювати у військовій сфері шляхом спільних тренувань, навчань та інших спільних зусиль.
Натомість Байден і президент ОАЕ шейх Мохамед бін Заїд Аль-Нахайян закликали до "термінової, безперешкодної" доставки гуманітарної допомоги до Гази. Лідери також підкреслили важливість угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.
"Моя команда постійно контактує з їхніми колегами, і ми працюємо над деескалацією, щоб люди могли безпечно повернутися до своїх домівок", - заявив Байден.
Вони також підкреслили плани поглиблення співпраці в галузі дослідження космосу, чистої енергії та штучного інтелекту.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Об'єднані Арабські Емірати наразі є головним посередником у поверненні українців з полону РФ.
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