ОАЕ є найефективнішим посередником в питанні повернення полонених, - Лубінець

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

"Зараз основний партнер - ОАЕ. Ми їм дуже дякуємо. У нас останні повернення відбувались за посередництвом дипломатів цієї країни", - сказав омбудсмен.

Крім того, Україна обговорює з партнером направлення гуманітарного конвою, щоб кожен український військовополонений зміг отримати речі, засоби особистої гігієни та ліки. Проте, поки що сторони "не зійшлись в погодженні" з РФ.

Лубінець додав, що є й інші країни, які допомагають Україні повернути своїх військових, але ОАЕ станом на зараз є найбільш ефективними.