ОАЕ є найефективнішим посередником в питанні повернення полонених, - Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Об'єднані Арабські Емірати наразі є головним посередником у поверненні українців з полону РФ
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
"Зараз основний партнер - ОАЕ. Ми їм дуже дякуємо. У нас останні повернення відбувались за посередництвом дипломатів цієї країни", - сказав омбудсмен.
Крім того, Україна обговорює з партнером направлення гуманітарного конвою, щоб кожен український військовополонений зміг отримати речі, засоби особистої гігієни та ліки. Проте, поки що сторони "не зійшлись в погодженні" з РФ.
Лубінець додав, що є й інші країни, які допомагають Україні повернути своїх військових, але ОАЕ станом на зараз є найбільш ефективними.
- Понад 400 українських жінок у статусі військовополонених залишаються в російському полоні. Україна працює над їх поверненням
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