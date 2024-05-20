Дипломат Огризко пояснив, чому вторгнення Китаю в Тайвань є малоймовірним

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Я не думаю, що риторика Китаю призведе до збройного конфлікту проти Тайваню. Оскільки, у всіх цих заявах більше саме політичної риторики, аніж реальної загрози. Китай сьогодні дуже інтегрований у світову економіку. Вони цього прагнули й досягли. Ця інтеграція говорить про те, Китай орієнтований на Північну Америку та Європу. Тому, якщо в Китаї вирішать в силовий спосіб розв'язувати питання Тайваню, то відразу наткнуться на санкції, які 100% будуть гіршими, ніж ті, які вже накладені на Росію. Це буде катастрофою для економіки Китаю", - пояснив Огризко.

Дипломат наголосив, що наслідки вторгнення в Тайвань для Китаю можуть бути катастрофічними

"Самі китайці це розуміють. Китайське суспільство тільки почало підійматися у своєму добробуті та достатку. Тому, як мені здається, банальна арифметика говорить про те, що ризикувати своєю економікою заради політичної ідеї приєднання Тайваню, буде не дуже добре. Я не думаю, що китайські лідери підуть на такий крок", - додав він.