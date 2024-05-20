Дипломат Огризко пояснив, чому вторгнення Китаю в Тайвань є малоймовірним
Дипломат Володимир Огризко вважає, що Китай не буде ризикувати своєю економікою заради політичної ідеї приєднання Тайваню
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Я не думаю, що риторика Китаю призведе до збройного конфлікту проти Тайваню. Оскільки, у всіх цих заявах більше саме політичної риторики, аніж реальної загрози. Китай сьогодні дуже інтегрований у світову економіку. Вони цього прагнули й досягли. Ця інтеграція говорить про те, Китай орієнтований на Північну Америку та Європу. Тому, якщо в Китаї вирішать в силовий спосіб розв'язувати питання Тайваню, то відразу наткнуться на санкції, які 100% будуть гіршими, ніж ті, які вже накладені на Росію. Це буде катастрофою для економіки Китаю", - пояснив Огризко.
Дипломат наголосив, що наслідки вторгнення в Тайвань для Китаю можуть бути катастрофічними
"Самі китайці це розуміють. Китайське суспільство тільки почало підійматися у своєму добробуті та достатку. Тому, як мені здається, банальна арифметика говорить про те, що ризикувати своєю економікою заради політичної ідеї приєднання Тайваню, буде не дуже добре. Я не думаю, що китайські лідери підуть на такий крок", - додав він.
- У понеділок, 20 травня, новообраний президент Тайваню Лай Чін Те склав присягу й під час промови закликав Китай до мирного врегулювання конфлікту.
- Тайванська журналістка Інь Хват заявила, що Тайвань посилюватиме свою оборонну індустрію задля довготривалого миру. Тайванці задоволені владою і не хочуть об'єднання з материковим Китаєм.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.45 Купівля 39.45Продаж 39.99
- EUR Купівля 42.77Продаж 43.47
- Актуальне
- Важливе