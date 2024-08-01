Дипломати США та ЄС проводять термінові переговори після ліквідації ватажків Хезболли та ХАМАС, - FT

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що загострення на Заході сталося на тлі зростання побоювань щодо ширшого регіонального конфлікту, адже Іран та Хезболла обіцяють помститися за напади Ізраїлю, унаслідок яких загинули їх лідери.

Офіційні особи заявили, що переговори були зосереджені на тому, щоб переконати Тегеран або не відповідати, або здійснити символічну дію після того, як ізраїльські дипломати сказали західним співрозмовникам, що їхні військові не планують подальших операцій.

"З минулого вечора всі чинять тиск на Тегеран, щоб той не відповідав і стримав це", - сказав один західний дипломат, який брав участь у дискусіях.

У середу адміністрація президента США Джо Байдена провела термінові переговори з Ізраїлем, а також іншими союзниками та партнерами, які мають вплив на Іран, щоб спробувати відвести всі сторони від межі конфлікту.