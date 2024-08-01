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Дипломати США та ЄС проводять термінові переговори після ліквідації ватажків Хезболли та ХАМАС, - FT

Катерина Єсікова
1 серпня, 2024 четвер
07:32
Світ

Високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів Хезболли та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни

Зміст

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що загострення на Заході сталося на тлі зростання побоювань щодо ширшого регіонального конфлікту, адже Іран та Хезболла обіцяють помститися за напади Ізраїлю, унаслідок яких загинули їх лідери.

Офіційні особи заявили, що переговори були зосереджені на тому, щоб переконати Тегеран або не відповідати, або здійснити символічну дію після того, як ізраїльські дипломати сказали західним співрозмовникам, що їхні військові не планують подальших операцій.

"З минулого вечора всі чинять тиск на Тегеран, щоб той не відповідав і стримав це", - сказав один західний дипломат, який брав участь у дискусіях.

У середу адміністрація президента США Джо Байдена провела термінові переговори з Ізраїлем, а також іншими союзниками та партнерами, які мають вплив на Іран, щоб спробувати відвести всі сторони від межі конфлікту.

  • 30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу. 
  • 31 липня стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.
Теги:
ЄС
Ізраїль
Близький Схід
США
Військові новини
Хамас
Хезболла
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