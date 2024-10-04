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Директор ФСБ Бортников назвав підрив пейджерів "Хезболли" прямою загрозою безпеці країн СНД

Юлія Лаврук
4 жовтня, 2024 п'ятниця
13:06
Світ Олександр Бортніков

Директор ФСБ РФ Олександр Бортников назвав операцію з підриву пейджерів бійців "Хезболли" "прямою загрозою безпеці країн СНД"

Зміст

Про це він заявив на засіданні Ради керівників органів безпеки та спецслужб держав-учасниць СНД, передає російська служба Інтерфакс.

За словами Бортникова, спецоперація з підриву пейджерів членів "Хезболли" в Лівані та Сирії показала, як портативну електроніку можуть використовувати "не тільки для руйнування критичної інформаційної інфраструктури, а й для організації замахів на представників державної влади".

Директор ФСБ назвав це "прямою загрозою безпеці країн СНД".

Що відомо

У Бейруті та в інших містах Лівану 17 вересня сотні бійців "Хезболли" отримали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. 

Тоді міністр охорони здоров'я Лівану Фірас Абіад заявив, що в результаті вибухів загинули щонайменше дев'ять осіб, у тому числі 8-річна дівчинка, і 2750 поранені, 200 з них у важкому стані.

Наступного дня вибухи пристроїв зафіксували на півдні країни та в південних передмістях Бейрута. За даними ліванських чиновників на вечір 18 вересня, 14 людей загинули та близько 450 поранені під час другої хвилі вибухів.

Щонайменше один із вибухів стався на похороні бойовиків "Хезболли", які загинули  під час детонації пейджерів 17 вересня.

Як повідомляло АВС із посиланням на власні джерела, Ізраїль щонайменше 15 років планував операцію з підриву пейджерів у Лівані. Деякі зі співробітників навіть не знали про справжню мету роботи.

Теги:
Росія
Ізраїль
Близький Схід
ФСБ
Ліван
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