Про це повідомляє CNN.



Артем Дульцев і Анна Дульцева, були серед 24 ув’язнених, яких обміняли в рамках міждержавної угоди, згідно з якою були звільнені відомі американські ув’язнені та російські дисиденти.

Дульцеви видавали себе за аргентинську пару в Словенії, де їх засудили за шпигунство. Двоє їхніх дітей прилетіли з ними в Росію із Туреччини у четвер, 1 серпня.

Діти Дульцевих (хлопець і дівчина) "дізналися, що вони росіяни, лише коли літак вилетів з Анкари", повідомив журналістам прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Російський диктатор Володимир Путін привітав їх біля літака іспанською мовою, оскільки, за словами Пєскова, вони не розмовляли російською і навіть не знали, хто такий Путін.

"Коли діти зійшли зі сходів літака — вони не говорять російською — і Путін привітав їх іспанською, він сказав "Buenas noches". Вони вчора питали батьків, хто це їх зустрічає, вони навіть не знали, хто такий Путін", — сказав Пєсков.

Спустившись з трапа літака, Дульцева обійняла Путіна, який стояв на червоній килимовій доріжці з букетами квітів.

Дульцеви визнали себе винними в шпигунстві в суді в Любляні і були засуджені до відбування покарання у в'язниці.

Живучи під прикриттям у Словенії, Дульцев видавав себе за IT-бізнесмена на ім'я Людвіг Гіш. Після визнання провини його засудили до більш ніж півтора року позбавлення волі, що, за словами суду, було еквівалентно витраченому терміну. Його планували депортувати до Росії та заборонити в'їзд до Словенії на п'ять років.

Дульцева видавала себе за артдилера та власницю галерей і називалася Марією Розою Майєр Мунос. Її теж планували депортувати.