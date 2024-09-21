До Данії наближається пошкоджене російське судно з 20 тисячами тонн вибухонебезпечного вантажу
У суботу, 21 вересня, російське судно MV Ruby, завантажене 20 тис. тонн вибухонебезпечної аміачної селітри, з пошкодженим кермом і тріщинами в корпусі, увійде у води Данії - влада обіцяє пильний нагляд за ним
Про це повідомляє DR.
"Данська морська адміністрація знає про обмежену маневреність судна і про те, що воно завантажене небезпечними вантажами", - йдеться в заяві Данської морської адміністрації.
У відомстві зазначили, що задля забезпечення безпеки судноплавства MV Ruby зобов'язане вжитити низку заходів.
"Ми наказали MV Ruby використовувати буксирну допомогу і лоцманську проводку у зв'язку з транзитом судна данськими водами", - йдеться в повідомленні.
У п'ятницю данська державна лоцманська компанія DanPilot повідомила, що лоцман - особа, яка допомагає і консультує капітана судна в навігації у водах, в яких лоцман володіє спеціальними знаннями, - підніметься на борт судна, коли воно буде проходити повз Скаген у суботу ввечері, і заплановано, що судно знову зійде на берег в Гедсері - як варіант, в Аллінзі.
- 14 вересня повідомлялось, що Німеччина відправила свій перший військовий корабель через Тайванську протоку за останні 22 роки. Пекін назвав цей крок "збільшенням ризику для безпеки".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе