До Данії наближається пошкоджене російське судно з 20 тисячами тонн вибухонебезпечного вантажу

Про це повідомляє DR.

"Данська морська адміністрація знає про обмежену маневреність судна і про те, що воно завантажене небезпечними вантажами", - йдеться в заяві Данської морської адміністрації.

У відомстві зазначили, що задля забезпечення безпеки судноплавства MV Ruby зобов'язане вжитити низку заходів.

"Ми наказали MV Ruby використовувати буксирну допомогу і лоцманську проводку у зв'язку з транзитом судна данськими водами", - йдеться в повідомленні.

У п'ятницю данська державна лоцманська компанія DanPilot повідомила, що лоцман - особа, яка допомагає і консультує капітана судна в навігації у водах, в яких лоцман володіє спеціальними знаннями, - підніметься на борт судна, коли воно буде проходити повз Скаген у суботу ввечері, і заплановано, що судно знову зійде на берег в Гедсері - як варіант, в Аллінзі.