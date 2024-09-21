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До Данії наближається пошкоджене російське судно з 20 тисячами тонн вибухонебезпечного вантажу

Марія Науменко
21 вересня, 2024 субота
15:27
Світ

У суботу, 21 вересня, російське судно MV Ruby, завантажене 20 тис. тонн вибухонебезпечної аміачної селітри, з пошкодженим кермом і тріщинами в корпусі, увійде у води Данії - влада обіцяє пильний нагляд за ним

Зміст

Про це повідомляє DR.

"Данська морська адміністрація знає про обмежену маневреність судна і про те, що воно завантажене небезпечними вантажами", - йдеться в заяві Данської морської адміністрації.

У відомстві зазначили, що задля забезпечення безпеки судноплавства MV Ruby зобов'язане вжитити низку заходів. 

"Ми наказали MV Ruby використовувати буксирну допомогу і лоцманську проводку у зв'язку з транзитом судна данськими водами", - йдеться в повідомленні.

У п'ятницю данська державна лоцманська компанія DanPilot повідомила, що лоцман - особа, яка допомагає і консультує капітана судна в навігації у водах, в яких лоцман володіє спеціальними знаннями, - підніметься на борт судна, коли воно буде проходити повз Скаген у суботу ввечері, і заплановано, що судно знову зійде на берег в Гедсері - як варіант, в Аллінзі.

  • 14 вересня повідомлялось, що Німеччина відправила свій перший військовий корабель через Тайванську протоку за останні 22 роки. Пекін назвав цей крок "збільшенням ризику для безпеки".
Теги:
Росія
Данія
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