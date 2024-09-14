Німеччина вперше за 22 роки відправила військовий корабель у Тайванську протоку, в Пекіні відреагували

Про це повідомляє Bloomberg.

Як заявив на брифінгу в Берліні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, фрегат Baden-Württemberg і допоміжне судно пройшли через протоку в п'ятницю.

"Міжнародні води є міжнародні води, - наголосив він. - Це найкоротший і, враховуючи погодні умови, найбезпечніший маршрут".

У виданні зазначили, що дії Німеччини свідчать про зростаючу готовність американських партнерів кинути виклик президенту Сі Цзіньпіну і спрямувати судна через один із найбільш завантажених судноплавних шляхів у світі. Китай не претендує на суверенітет над протокою, але хоче регулювати водний шлях і протестує проти транзиту іноземних держав.

Реакція Китаю

У суботу, 14 вересня, збройні сили Китаю розкритикували транзит німецьких військових кораблів через Тайванську протоку, заявивши, що це збільшило ризики для безпеки, передає Politico.

"Поведінка німецької сторони збільшує ризики для безпеки й посилає неправильний сигнал, - заявив військовий речник Китаю Лі Сі. - Війська на театрі воєнних дій постійно перебувають у стані підвищеної бойової готовності й будуть рішуче протидіяти всім загрозам і провокаціям".

За даними Bloomberg, Народно-визвольна армія Китаю організувала морські та повітряні сили в цьому регіоні для спостереження й охорони всього процесу.

Згідно з заявою посольства Китаю в Німеччині, в протоці немає так званих "міжнародних вод", тому китайська сторона закликала німецьку сторону "уникати втручання й завдання шкоди здоровому та стабільному розвитку двосторонніх відносин між двома країнами".