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Німеччина вперше за 22 роки відправила військовий корабель у Тайванську протоку, в Пекіні відреагували

Марія Науменко
14 вересня, 2024 субота
16:05
Світ

Німеччина відправила свій перший військовий корабель через Тайванську протоку за останні 22 роки. Пекін назвав цей крок "збільшенням ризику для безпеки"

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

Як заявив на брифінгу в Берліні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, фрегат Baden-Württemberg і допоміжне судно пройшли через протоку в п'ятницю.

"Міжнародні води є міжнародні води, - наголосив він. - Це найкоротший і, враховуючи погодні умови, найбезпечніший маршрут".

У виданні зазначили, що дії Німеччини свідчать про зростаючу готовність американських партнерів кинути виклик президенту Сі Цзіньпіну і спрямувати судна через один із найбільш завантажених судноплавних шляхів у світі. Китай не претендує на суверенітет над протокою, але хоче регулювати водний шлях і протестує проти транзиту іноземних держав.

Реакція Китаю

У суботу, 14 вересня, збройні сили Китаю розкритикували транзит німецьких військових кораблів через Тайванську протоку, заявивши, що це збільшило ризики для безпеки, передає Politico.

"Поведінка німецької сторони збільшує ризики для безпеки й посилає неправильний сигнал, - заявив військовий речник Китаю Лі Сі. - Війська на театрі воєнних дій постійно перебувають у стані підвищеної бойової готовності й будуть рішуче протидіяти всім загрозам і провокаціям".

За даними Bloomberg, Народно-визвольна армія Китаю організувала морські та повітряні сили в цьому регіоні для спостереження й охорони всього процесу.

Згідно з заявою посольства Китаю в Німеччині, в протоці немає так званих "міжнародних вод", тому китайська сторона закликала німецьку сторону "уникати втручання й завдання шкоди здоровому та стабільному розвитку двосторонніх відносин між двома країнами".

  • 10 вересня Сполучені Штати та Китай вперше провели переговори на рівні командувачів бойових дій. Посадовці обговорювали стабілізацію відносин між країнами.
Теги:
Китай
корабель
Німеччина
Тайвань
Військові новини
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