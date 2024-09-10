Військове командування США та Китаю вперше провели перемовини щодо стабілізації відносин

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням, у вівторок, 10 вересня, голова Індійсько-Тихоокеанського командування США Сем Папаро провів телефонні переговори з У Янаном з командування Південного театру дій Народно-визвольної армії.

Військові посадовці обговорили стабілізацію військових зв’язків, щоб уникнути непорозумінь, особливо в регіональних гарячих точках.

"Вашингтон прагне відкрити нові канали регулярного військового зв’язку з Пекіном, оскільки зв’язки впали до історичного мінімуму після того, як Сполучені Штати минулого року збили ймовірно китайський аеростат спостереження", - йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони Китаю заявило, що обидві сторони провели "поглиблений обмін думками з питань, що становлять спільне занепокоєння". США закликали Китай "переглянути використання небезпечної, насильницької та потенційно ескалаційної тактики в Південно-Китайському морі та за його межами".