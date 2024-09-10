Військове командування США та Китаю вперше провели перемовини щодо стабілізації відносин
Сполучені Штати та Китай вперше провели переговори на рівні командувачів бойових дій. Посадовці обговорювали стабілізацію відносин між країнами
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з повідомленням, у вівторок, 10 вересня, голова Індійсько-Тихоокеанського командування США Сем Папаро провів телефонні переговори з У Янаном з командування Південного театру дій Народно-визвольної армії.
Військові посадовці обговорили стабілізацію військових зв’язків, щоб уникнути непорозумінь, особливо в регіональних гарячих точках.
"Вашингтон прагне відкрити нові канали регулярного військового зв’язку з Пекіном, оскільки зв’язки впали до історичного мінімуму після того, як Сполучені Штати минулого року збили ймовірно китайський аеростат спостереження", - йдеться у повідомленні.
Міністерство оборони Китаю заявило, що обидві сторони провели "поглиблений обмін думками з питань, що становлять спільне занепокоєння". США закликали Китай "переглянути використання небезпечної, насильницької та потенційно ескалаційної тактики в Південно-Китайському морі та за його межами".
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29 серпня головний радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван 29 серпня зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Серед обговорених питань, зокрема, була російсько-українська війна.
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