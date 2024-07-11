До Києва прибув лідер угорської опозиції Петер Мадяр
У четвер, 11 липня, до столиці України прибув лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр. Він відвідав стіну пам’яті про полеглих бійців біля Михайлівського собору
Про це він повідомив у Facebook.
"У Києві, біля стіни пам'яті десяткам тисяч українських жертв війни", - написав Мадяр.
Лідер угорської опозиційної партії уже встиг відвідати стіну пам'яті біля Михайлівського собору та вшанувати пам'ять полеглих бійців України.
- 9 липня Петер Мадяр оголосив збір на допомогу українським дітям після російської ракетної атаки по київській дитячій лікарні "Охматдит".
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