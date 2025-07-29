До окупованого Криму приїхали посли Бурунді, Гвінеї та Чаду. У МЗС засудили візит

Про це інформує МЗС.

Вказано, що незаконний візит до тимчасово окупованого Криму здійснили посли Бурунді, Гвінеї та Чаду в Росії - Жозеф Нкурунзіз, Ньянкой Хаб, Адам Бешир Махамуд відповідно.

У МЗС наголосили, що цей візит порушує міжнародне право, зокрема резолюції Генеральної Асамблеї ООН, включно з резолюцією 68/262 "Територіальна цілісність України", а також законодавство України.

"Такі дії суперечать загальновизнаним принципам поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав і підривають зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на припинення російської агресії та відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру. Російська Федерація продовжує використовувати дипломатів третіх держав у цілях пропаганди та намагається створити ілюзію "визнання" незаконної окупації українського півострова", - йдеться у повідомленні.

У МЗС закликали іноземних дипломатів суворо дотримуватися норм міжнародного права, поважати територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів та утримуватися від дій, що можуть бути розцінені як пряме чи опосередковане схвалення злочинів держави-агресорки.

"МЗС України розраховує, що іноземні уряди дадуть належну оцінку діям своїх представників, які своїми необдуманими вчинками шкодять двостороннім відносинам з Україною та репутації власних держав на міжнародній арені. Українська сторона залишає за собою право вжити необхідних заходів політико-дипломатичного реагування у відповідь на зазначені недружні дії, а також ініціюватиме внесення згаданих осіб до санкційних списків", - додали в МЗС.